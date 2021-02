GF Vip, arriva il comunicato a sorpresa: accadrà in casa nelle prossime ore

GF Vip, arriva il comunicato a sorpresa: ecco cosa accadrà in casa nelle prossime ore.

Continuano le avventure dei vipponi nella casa del GF Vip. Un’edizione infinita, questa attualmente in onda: il reality, infatti, è stato prolungato per ben due volte. Ma la data della finale ormai è ufficiale: si tratta di lunedì 1 marzo. E, nella casa, il clima è tutt’altro che disteso: la finale si avvicina e ognuno cerca di ‘giocare’ le sue carte per riuscire ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo, però, non mancano momenti di intrattenimento. Come quelli di oggi pomeriggio, domenica 7 febbraio 2021. Come ogni domenica, anche questa serata sarà dedicata a un’attività molto divertente per i concorrenti e per i telespettatori. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato del GF Vip. Scopriamo cosa accadrà.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, arriva il comunicato a sorpresa: i concorrenti tornano in radio

Pronti per la secona puntata di GF Vip Radio? Proprio così! Il comunicato in casa è appena arrivato e i concorrenti hanno già creato i gruppi. Ogni gruppo deve creare la scaletta della sua trasmissione, durante la quale parlerà di gossip, dinamiche della casa, amore e tanto altro. Non mancheranno gli scoop e, ovviamente, la musica. A sceglierla, però, stavolta sono stati i telespettatori sui social. Le canzoni che saranno trasmesse sono state scelte proprio dal pubblico, che ha dedicato dei particolari brani ai vari vip: ne vedremo delle belle! Per seguire questo pomeriggio di radio e scoprire cosa hanno ideato i nostri vipponi, non vi resta che sintonizzarvi sulla diretta. Diretta che potete seguire 24 ore su 25 su Mediaset Extra, al canale 55, attraverso il sito ufficiale del GF Vip o sull’app di Mediaset Play. Buona radio col GF Vip!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Cosa accadrà nella prossima puntata

La prossima puntata del reality show, andrà in onda lunedì 8 febbraio. Come annunciato ieri, Alda D’Eusanio è stata ufficialmente squalificata dal gioco, pertanto il televoto contro Samantha De Grenet è stato annullato. Cosa accadrà, quindi, nella prossima puntata: eliminazione flash o un nuovo televoto per decretare il terzo finalista dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli? Quel che è certo è che sarà una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Appuntamento in prima serata su Canale 5!