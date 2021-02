GF Vip, dopo la squalifica di Alda D’Eusanio avvenuta ieri, arriva la reazione dei concorrenti: avete visto cos’è successo?

Ormai è ben noto, nella giornata di ieri, sabato 6 febbraio, è avvenuta l’espulsione immediata di Alda D’Eusanio. Venerdì scorso si era già affrontato un provvedimento per la giornalista, dopo che aveva utilizzato un termine non consono, e ritenuto offensivo. Proprio per questo, come ha rivelato Alfonso Signorini in puntata, è stata presa la decisione di far prendere la scelta al pubblico, attraverso un televoto. Come sappiamo, i telespettatori hanno votato per far rimanere in casa la concorrente, e così è stato. Purtroppo, Alda, in questi giorni, secondo quanto manifestato, ha avuto più volte un comportamento non adeguato, relativo alle sue frasi. In particolare, a destare grande caos sono state alcune affermazioni che la donna ha pronunciato, riferendosi al marito di Laura Pausini. Ed ecco avvenuta ieri la squalifica. Ma come avranno reagito i concorrenti alla notizia?

GF Vip, reazione ‘choc’ dei concorrenti dopo la squalifica di Alda D’Eusanio

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un enorme successo, quest’edizione si appresta ad essere una delle più seguite in assoluto. Le personalità dei concorrenti si ritrovano spesso a confrontarsi, animatamente, e molte volte anche ad abbracciarsi in armoniosi momenti. Come sappiamo, sono stati giorni delicati, infatti, Dayane Mello ha subito un grave lutto. Suo fratello Lucas ha perso la vita in un incidente stradale. Nonostante il drammatico momento, i coinquilini hanno cercato in tutti i modi di affrontare il dolore insieme. Ma ancora una volta non c’è pace all’interno del reality. Soltanto nella giornata di ieri è arrivata la squalifica di Alda D’Eusanio. Il suo comportamento è stato punito con l’espulsione immediata. Ma come hanno reagito i concorrenti alla notizia? Ebbene, i ragazzi sono stati chiamati due alla volta in confessionale, per essere messi al corrente di quanto avvenuto. Una volta usciti, però, non hanno trattato minimamente l’argomento. Anzi, ci sono stati solo vari bisbigli scambiati tra di loro, in modo del tutto silenzioso.

Tommaso spoilera a Stefania che Alda è stata squalificata#GFVIP pic.twitter.com/y8Dqe3rziE — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 6, 2021

Sembrerebbe quindi che non sarà messa in primo piano, almeno in casa, la vicenda. Bisognerà aspettare la puntata di lunedì 8 febbraio per ricevere le parole del conduttore a tal proposito. Sicuramente, i concorrenti, in seguito alla notizia, non hanno mostrato segni di cedimento, e anzi, hanno continuato a divertirsi e ridere.