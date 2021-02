L’Isola dei Famosi, che colpo: spunta il nome dell’opinionista della nuova edizione, è proprio lei.

Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Gli amanti dei reality, infatti, possono stare tranquilli: se il GF Vip terminerà il 1 marzo, dopo pochi giorni partirà già l’Isola. A condurre ci sarà Ilary Blasi, affiancata ” a distanza” da Elenoire Casalegno, al debutto come inviata del reality? Ma chi saranno gli opinionisti di questa edizione? Ebbene, sono vari i noi che circolano sul web. Quello più gettonato è Iva Zanicchi, ma, nelle ultime ore, è spuntata un‘indiscrezione davvero incredibile. A lanciarla è Giornalettismo. Curiosi di scoprire chi potrebbe ricoprire questo interessante ruolo? Ve lo sveliamo subito.

Inizialmente doveva essere l’8 marzo, ma a quanto pare slitterà di una settimana. No è ancora chiaro quando andrà in onda la prima puntata della nuova Isola dei famosi, ma quel che è certo è che i telespettatori non vedono l’ora di seguire le avventure nei nuovi naufraghi. Avventure che saranno guidate da Ilary Blasi, conduttrice dell’edizione che sta per iniziare. Ma cosa sappiamo del cast? Ebbene, i concorrenti ufficiali dello show non sono stati ancora svelati: in giro sul web, per ora, ci sono soltanto indiscrezione. E una indiscrezione bomba è stata lanciata poco fa da Giornalettismo, ma non riguarda un concorrente, bensì un’opinionista. Dopo il nome della Zanicchi, spunta quello di Elettra Lamborghini! Un nome del tutto inedito, che fino a qualche ora fa non era stato mai menzionato da nessuno. Un ruolo completamente inedito per Elettra, che per la prima volta commenterebbe le avventure dei concorrenti di un reality. Per ora, come abbiamo detto, nulla è ancora ufficiale, ma la simpatia, l’ironia e la schiettezza di Elettra potrebbero rivelarsi della chiavi vincenti per il reality show di Canale 5.

Sarà quindi la coppia Zanicchi-Lamborghini a commentare le avventure dei nuovi naufraghi? Non ci resta che attendere le prossime ore