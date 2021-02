Live – Non è la D’Urso, Maradona Jr riceve un messaggio inaspettato

Maradona Jr. riceve un messaggio inaspettato durante la puntata di “Live – Non è la D’Urso”: ecco la sua reazione

Questa sera è andata in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, talk show condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5. Dopo la prima parte dedicata – come sempre – alla pandemia di Covid-19, la conduttrice televisiva ha ospitato in studio Maradona Jr., figlio del compianto calciatore argentino, scomparso lo scorso 25 novembre. Il figlio del Pibe de Oro ha rilasciato la prima intervista in studio dopo la scomparsa del padre. L’uomo ovviamente ha affidato le sue parole a Barbara D’Urso, che l’ha aiutato a ricongiungersi con il padre.

Nella puntata odierna di Live – Non è la D’Urso è stato ospite in studio Maradona Junior. Il figlio del Pibe de Oro ha rilasciato la prima intervista in studio dopo la scomparsa del padre, avvenuta lo scorso 25 novembre. La morte del fenomeno del calcio mondiale è avvolta nel caso. Le cause della sua scomparsa, infatti, sono ancora indecifrate e per la sua scomparsa è il dottor Luque. Nelle settimane scorse sono stati diffusi anche alcuni audio obbrobriosi, in cui il dottore sembrerebbe dichiarare: “Il ciccione sta morendo“. Parole forti, che il figlio del calciatore scomparso non ha voluto ascoltare: “Non ce l’ho fatta“.

Leopoldo Luque, medico personale di #Maradona, ha un messaggio per Diego Junior: “Io ho trattato tuo padre come fosse mio” Lui risponde a Live #noneladurso pic.twitter.com/pPEPI6oTYo — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) February 7, 2021

Nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso, però, Maradona Jr. ha ricevuto un messaggio inaspettato proprio dal dottor Luque: “Ho trattato tuo padre come se fosse il mio“. Il figlio del Pibe de Oro si è limitato nel dire: “Menomale…” e poi ha aggiunto “Se la vedranno con Dio, ma prima c’è la giustizia in Argentina sulla quale confido“.