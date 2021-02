Ospite oggi 7 febbraio a Domenica In, l’ex onorevole Nunzia De Girolamo: sapete chi è il marito? Dettagli e curiosità su Francesco Boccia.

La vedremo oggi 7 febbraio ospite da Mara Venier a Domenica In: Nunzia De Girolamo, personaggio tv ed ex parlamentare, parlerà del programma che condurrà su Rai 1 a partire da domenica prossima, 14 febbraio, su Rai 1. L’ex concorrente di Ballando con le stelle è sposata dal 23 dicembre 2011 ed ha una figlia, Gea, nata nel 2012. Ma sapete chi è il marito dell’avvocatessa beneventana? Si tratta di uno dei protagonisti della scena politica italiana, Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico e ministro per gli affari regionali e le autonomie. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Nunzia De Girolamo, curiosità e retroscena su suo marito Francesco Boccia

Francesco Boccia, quasi 53 anni il prossimo 18 marzo, è nato a Bisceglie, in Puglia. Laureatosi in Scienze Politiche all’Università di Bari, ha conseguito anche un master all’Università Bocconi. Autore di diversi saggi sulla finanza e sull’economia è tra i fondatori di Digithon, associazione che promuove il lavoro dei giovani sul web. Ha insegnato all’European Insistute, Economic and Social Cohesion Laboratory della London School of Economics, presso l’Università dell’Illinois di Chicago e la LIUC di Castellanza. Tra il 2004 e il 2006 ha ricoperto la carica di assessore all’Economia nel Comune di Bari, per poi finire a capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministro per gli affari regionali e le autonomie dal 5 settembre 2019, ha avuto due figli con la precedente partner, Benedetta Rizzo.

In un’intervista a Vieni da me su Rai 1, Nunzia De Girolamo aveva rivelato: “Sono un po’ aggressiva, scatto facilmente, quindi vorrei essere calma. Ho un marito calmo, zen. Quando litigo lo faccio da sola, invece a me parte una cosa nello stomaco…”.