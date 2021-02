Nunzia De Girolamo ha riportato un incredibile annuncio sul suo profilo instagram: l’ha appena svelato, succederà prossimamente.

Un annuncio davvero inaspettato, ma sicuramente meraviglioso, Nunzia De Girolamo l’ha appena rivelato, soltanto da qualche ora, tramite il suo profilo instagram. Una notizia che certamente avrà grande riscontro anche oggi, dato che sarà presente a breve nella trasmissione di Mara Venier, Domenica In, e proprio nello studio dell’amatissima conduttrice, avrà modo di parlare di quanto abbiamo appena riportato. Ma esattamente di cosa parliamo? Ebbene, tenetevi pronti, ve lo sveliamo subito.

Nunzia De Girolamo l’ha appena rivelato sul suo social: annuncio incredibile

Avvocato, politica e personaggio televisivo italiano, Nunzia De Girolamo non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera è pienissima, il suo impegno è sempre stato fortemente presente. Inizialmente, ha affrontato un percorso di studio profondo e ampio. Infatti, dopo essersi diplomata al liceo classico Pietro Giannone di Benevento, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Conseguita la laurea, in seguito, ha intrapreso la carriera forense, come riportato dalla sua biografia. Da quel momento, la sua carriera esplode. Oggi, Nunzia De Girolamo è molto nota, e anche su instagram è decisamente seguitissima. Proprio qui, da qualche ora, ha riportato un annuncio straordinario, che ha sorpreso amorevolmente tutti. A quanto pare, sabato 13 febbraio, ci sarà il suo debutto con un nuovo programma ‘Ciao Maschio‘, che andrà in onda su Rai 1 in seconda serata. “Ho letto sul calendario sabato, mi sono preparata con l’ansia che gradualmente prendeva la meglio, e poi, ho scoperto che è sabato sì, ma non 13 febbraio. Manca una settimana esatta…“, ha riportato in didascalia la donna.

Beh, un nuovo inizio per Nunzia, che l’ha rivelato sui social mostrandosi attraverso le parole, visibilmente contenta ed emozionata. Come abbiamo anticipato, proprio oggi, domenica 7 febbraio, sarà presente nella trasmissione di Mara Venier, ovvero Domenica In. Ai microfoni della conduttrice ovviamente avrà modo di rivelare e parlare del suo nuovo programma. Sicuramente sarà una puntata ricca di colpi di scena, dato che oltre alla meravigliosa e talentuosa De Girolamo, ci saranno tanti altri importanti personaggi del mondo dello spettacolo, che accompagneranno gli italiani per diverse ore.