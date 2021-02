In questa foto era solo una bambina, oggi ha vent’anni ed è la figlia di un famoso cantante: l’avete riconosciuta?

In questa foto era solo una bambina ed abbracciava il suo fratellino. Oggi ha vent’anni ed è la figlia di un famoso cantante. Suo padre ha fatto la storia della musica italiana. Sua mamma, invece, è una showgirl di successo. Siamo sicuri che, se guardate attentamente la foto, riuscirete a riconoscere almeno la somiglianza. In ogni caso, se non avete ancora indovinato, di seguito vi sveliamo di chi si tratta.

Lei è la figlia di un famoso cantante: ecco chi è

Nella foto che abbiamo postato sopra era solo una bambina, oggi è un’aspirante cantante, nonché figlia d’arte. Stiamo parlando di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Jasmine è nata il 15 giugno del 2001, ha vent’anni e si è da poco affacciata al mondo della musica e della televisione. È alta un metro e sessantasei centimetri ed è molto bella, oltre che somigliante alla mamma. Ha un fratello, Al Bano Jr., detto Bido. Jasmine ha già sfilato sul red carpet di Venezia ed ha recitato ne La dama e l’ermellino di Lorenzo Raveggi, nella quale ha interpretato la duchessa Isabella d’Aragona. La Carrisi, inoltre, è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove può contare addirittura su più di sessantamila seguaci. Sui social, Jasmine è spesso stata accusata di essersi ritoccata il volto chirurgicamente, soprattutto labbra e guance, ma tali interventi non sono stati mai confermati da lei.

La figlia del famoso cantante vive insieme alla mamma e al fratellino Bido a Cellino San Marco, nella tenuta del papà. Nonostante la storia d’amore tra i genitori sia tramontata ormai da anni, la Carrisi ha un bellissimo rapporto con il padre. Jasmine, però, non ama la musica del papà ed infatti al Corriere della Sera ha dichiarato: “Non ascolto assolutamente la sua musica. Vorrebbe che lo seguissi un po’ di più, ma proprio non ci riesco”. La giovane cantante ha fatto una scelta totalmente diversa dal padre, legandosi al genere trap.