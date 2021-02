Sanremo 2021, che colpo: ci sarà anche lei sul palco dell’Ariston, l’annuncio di Amadeus.

Nonostante le tante difficoltà, il Festival di Sanremo 2021 si farà. Dal 2 al 6 marzo andranno in onda le cinque prime serata di Rai Uno, dove protagonista assoluta sarà la musica. Saranno ben 26 i big in gara, che si contenderanno il gradino più alto del podio. A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso nel nostro Paese, però, non ci sarà il pubblico al teatro Ariston. Ci saranno, però, tantissimi ospiti, che renderanno unica anche questa particolare edizione. E un‘ospite speciale è stata annunciata proprio da Amadeus nell’intervento telefonico a ItaliaSì, programma condotto da Marco Liorni su Rai1. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

“Ornella Vanoni salirà sul palco dell’Ariston”. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore e direttore artistico Amadeus, durante la trasmissione ItaliaSì di Marco Liorni. Non è stato specificato il ruolo della cantante sul palco, ma sarà sicuramente una presenza importante per il Festival. Festival che, purtroppo, si farà senza pubblico, per garantire uno svolgimento in piena sicurezza.

Ma la Vanoni sarà solo una delle tante donne protagoniste di questa edizione del Festival. Come per lo scorso anno, anche stavolta Amadeus ha deciso di essere affiancato da una donna diversa per ogni sera, ma con una novità: “L’idea è avere una partner a sera fissa e poi l’alternanza di tante donne sul palco, ognuna con una storia diversa”. Non ci resta che attendere circa un mese per scoprire tutte le novità si questa nuova ed attesissima edizione della kermesse.