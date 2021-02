La splendida bimba che potete ammirare in questo scatto vanta ancora adesso un viso angelico: oggi è famosissima, riuscite a capire di chi si tratta?

Ancora oggi ha lo stesso viso angelico, sebbene qui fosse una tenerissima e splendida bimba mentre adesso è una vera star, famosissima: riuscite a capire di chi si tratta? Di certo la somiglianza straordinaria farà la sua parte, ma noi vi aiuteremo comunque con qualche piccolo “aiuto”. La magnifica protagonista di questa foto è nata nel 2001 ed è figlia di una coppia molto celebre del panorama artistico. Talentuosa, brillante e bellissima, si è fatta conoscere e amare dal pubblico per le sue doti straordinarie. Di recente l’abbiamo ammirata in un programma davvero famosissimo. A soli 17 anni, inoltre, ha debuttato come attrice in un film di carattere storico. Vi è chiaro di chi stiamo parlando?

Oggi è famosissima, ma ha ancora il viso angelico di quando era una bimba: di chi parliamo?

Possiamo aggiungere che ha un talento naturale per la musica e, infatti, si è dedicata alla carriera di cantante. Ha un profilo Instagram seguito da quasi centomila follower dove mette in risalto molti aspetti della sua vita, privata e lavorativa. Ha diversi fratelli e sorelle, alcuni nati dai precedenti matrimoni dei genitori. Avete capito chi è questa magnifica bimba? Ovviamente è la splendida e talentuosa Jasmine Carrisi! Figlia di Albano e Loredana Lecciso, coppia nota e seguitissima dello spettacolo. Jasmine ha una naturale predisposizione per la musica, come ha già ampiamente dimostrato. Di recente, è stata giudice insieme al padre, Al Bano, del talent “The Voice Senior” che ha dato modo al pubblico di conoscerla e apprezzarla per le sue grandi e innegabili doti. Avevate riconosciuto la splendida artista? Ecco uno scatto che la ritrae oggi.

Oltre a possedere uno straordinario talento, Jasmine Carrisi vanta anche una bellezza davvero angelica. Occhioni chiari e lunghi capelli biondi, sorriso luminoso e una dolcezza nei tratti che incanta il pubblico!