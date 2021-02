Alda D’Eusanio finalmente rompe il silenzio: le prime parole dopo la squalifica al GF Vip, ecco cos’ha detto la giornalista.

Ormai è noto, Alda D’Eusanio è stata squalificata dal Grande Fratello Vip. Un’espulsione dovuta alle affermazioni della giornalista, che negli ultimi giorni hanno avuto un’esplosione mediatica incredibile. Infatti, l’ex concorrente aveva usato affermazioni ‘irriverenti’ nei confronti di Laura Pausini, in particolar modo riferendosi al marito, che hanno avuto delle forti conseguenze. Già nei giorni precedenti, aveva rischiato di uscire dalla casa, per aver utilizzato una parola ritenuta offensiva ed inaccettabile. Il pubblico, però, attraverso un televoto, come sappiamo, ha deciso di farla restare in casa. Purtroppo, il suo comportamento ha portato alla decisione di una squalifica immediata. Da alcune ore, Alda D’Eusanio ha spezzato il silenzio : ecco le sue prime parole al riguardo.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Alda D’Eusanio, arrivano le prime parole dopo la squalifica: cos’ha detto

Il Grande Fratello Vip è continuamente animato da grandi ed inaspettati colpi di scena. Il pubblico appare decisamente preso da quanto avviene all’interno della casa più spiata d’Italia. E’ un modo anche di poter vivere momenti di spensieratezza, visto che siamo in bilico, affrontando una difficile situazione, a causa dell’emergenza sanitaria. Purtroppo, in questi ultimi giorni, di spensieratezza si è parlato poco. Infatti, la notizia della scomparsa del fratello di Dayane Mello ha portato ad un forte malessere generale. Anche i telespettatori si sono stretti profondamente al dolore della modella. Ma a creare grande scompiglio è stata la squalifica di Alda D’Eusanio. Infatti, la concorrente ha dovuto abbandonare la casa immediatamente, per le affermazioni pronunciate. Ecco, Alda ha lasciato il reality, ma al riguardo non c’è stata alcuna dichiarazione, almeno fino a poche ore fa. Come riporta Adnkronos, questo è quanto comunicato dalla giornalista: “Appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”.

A quanto pare, sembrerebbe che Alda al momento ancora debba comprendere bene la situazione che l’ha vista protagonista, e sta cercando di fare spazio dopo quanto avvenuto. Al momento, la giornalista non ha riportato altro, e anche il suo profilo instagram sembra essere ‘spento’, dato che dopo l’uscita dalla casa non c’è stato alcun segno social.