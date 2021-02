Anticipazioni della puntata di Beautiful di Lunedì 8 Febbraio: Hope è pronta a confessare tutto a Ridge, colpo di scena su Thomas.

Carissimi telespettatori di Beautifu, reggetevi forte: è in arrivo una puntata di Beautiful davvero strepitosa. In queste ultime settimane, lo sappiamo benissimo, abbiamo assistito a dei grossissimi colpi di scena. A partire, quindi, dal piano di Hope per ottenere l’adozione del piccolo Douglas. Fino all’incidente di Thomas. Il giovane stilista è stato spinto in una vasca contenente dell’acido fluoridrico. E, fino a questo momento, non si hanno affatto notizie sul suo conto. Certo, le ultime immagini mostrate su di lui, non lasciano presagire affatto nulla di buono, è vero. Però, diciamoci la verità: nessuno ci ha dato la certezza che sia morto. Nel frattempo, però, Hope è letteralmente disperata. La Logan, infatti, è convinta di aver causato il decesso di Forrester. E, com’è giusto che sia, non riesce affatto a darsi pace. Pensate, è talmente disperata che, come rivelato da quest’anteprima condivisa su Mediaset Play, ha anche rivelato a Ridge che Thomas è morto. Ovviamente, state tranquilli: non c’è stata alcuna conseguenza. Brooke, da come si vede, è prontamente intervenuta. E ha ristabilito l’ordine. Ecco, ma date le premesse, cosa accadrà nell’appuntamento odierno, Lunedì 8 Febbraio, di Beautiful? Scopriamo le anticipazioni.

Beautiful, puntata dell’8 Febbraio: le anticipazioni

Nel corso dell’appuntamento di Domenica 7 Febbraio abbiamo visto un Ridge piuttosto preoccupato per suo figlio Thomas. E, soprattutto, più che intenzionato a scoprire cosa è successo in quell’incontro tra lui e Hope. È proprio in quest’occasione che la giovane Logan, fortemente convinta di aver determinato la morte del Forrester, ha confessato il suo patrigno di aver ucciso Thomas. Ridge ci avrà creduto? Certo, il marito di Brooke è fortemente convinto che c’è qualcosa sotto che non va assolutamente per il verso giusto. Eppure, dopo l’intervento di sua moglie, è riuscito in qualche modo a convincersi delle sue parole. Ma a questo punto, quindi, cosa accadrà nel corso dell’appuntamento di Beautiful di Lunedì 8 Febbraio? Siete proprio curiosi di saperlo? Bene. Stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe che verremo a sapere di un vero e proprio colpo di scena sul ‘caso’ Thomas. Da quanto si legge, sembrerebbe che la cisterna, contenente l’acido fluoridrico e, quindi, il corpo del giovane Forrester, sia stata svuotata. Ebbene si, avete letto proprio bene: la vasca è vuota. Ebbene. Quindi, Thomas dov’è? Il suo corpo, ammesso che sia morto, dov’è? Certo, Charlie ha ammesso che l’acido è capace di sciogliere un corpo in pochissimo tempo. Ma, ammettiamolo, qualche piccolo indizio dovrebbe esserci se qualcuno fosse morto lì, no?

Cosa accadrà, quindi? Hope come reagirà quando verrà a sapere che l’acido fluoridrico non è più nella stessa vasca? Staremo a vedere!