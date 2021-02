Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata di lunedì 8 febbraio: grandi colpi di scena, e una ‘speciale’ sorpresa, le emozioni saranno tantissime.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda proprio questa sera, lunedì 8 febbraio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Quest’edizione non risulta essere priva di inconvenienti, gli scontri sono all’ordine del giorno e le emozioni abbracciano l’atmosfera amorevolmente. Gli ultimi giorni trascorsi sono stati decisamente difficili per i nostri vipponi. La notizia della scomparsa del fratello di Dayane Mello, ha causato un forte cedimento da parte di tutti, e in particolar modo per la modella, che si è lasciata andare a lunghi pianti. Lucas era il più piccolo dei fratelli della donna, e ha perso la vita a soli 27 anni in un incidente stradale. Non sono mancate le carezze da parte dei suoi compagni di avventura che hanno fin da subito mostrato una grande vicinanza. All’interno della casa del Gf Vip, però, non mancano mai gli scontri, e abbiamo assistito al litigio sorto fra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, anche se, poco dopo, fra i due è tornato il sereno. Ma a colpire l’attenzione del pubblico è stata la squalifica di Alda D’Eusanio, per le sue continue affermazioni ritenute inaccettabili e offensive. Ebbene, cosa succederà nella puntata che andrà in onda questa sera? Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 8 febbraio: una puntata ricca di colpi di scena e tantissime emozioni

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando ascolti record, in particolar modo questa lunga edizione sta conquistando il pubblico. E’ stata una settimana decisamente delicata e difficile per i vip all’interno della casa; dopo aver saputo della scomparsa del fratello di Dayane Mello, c’è stato un momento vissuto nel dolore. La modella si è mostrata profondamente addolorata. Dopo la tragica notizia, ha però deciso di ritornare in casa, per poter ricevere l’affetto e gli abbracci dei suoi compagni, ed evitare di restare da sola, immersa nella sua sofferenza. Questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e sappiamo, i colpi di scena non mancano mai, e anche le emozioni. Come ormai è noto, è avvenuta l’espulsione di Alda D’Eusanio, e quindi il televoto che la vedeva scontrarsi con Samantha De Grenet è stato annullato. Nella diretta che verrà trasmessa si parlerà certamente di quanto avvenuto; non sappiamo, al momento, se la giornalista sarà presente in studio. Potrebbe esserci una grande ed emozionante sorpresa per Dayane Mello. Infatti, potrebbe arrivare il fratello Juliano, a darle un profondo e sincero abbraccio. Proprio ieri, l’uomo doveva essere presente a Live non è la D’Urso, ma ha preferito non presentarsi. Questa sera arriverà al Gf Vip? Non vi è ancora conferma, dato che non è stato rivelato nulla dalla pagina del reality.

Una puntata che sarà anche attraversata da tutte le dinamiche che hanno animato questi giorni, tra scontri e carezze. E allora, siete pronti a seguire la nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip? Tutti sintonizzati questa sera su canale 5!