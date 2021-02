Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di Lunedì 8 Febbraio: Franco Boschi fortemente preoccupato per Nunzia indaga su di lui.

Diteci la verità: queste ultime puntate di Un Posto al Sole ci stanno regalando delle emozioni davvero incredibili, vero? Ebbene. Dopo la partenza di Marina, di Leonardo e di Angela Poggi, siete curiosi di sapere cos’altro ci riserverà la famosa soap opera napoletana? In particolare, cosa vedremo nel corso dell’appuntamento di questo sera, Lunedì 8 Febbraio? Stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che la puntata di oggi sarà davvero ricca di colpi di scena. Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si legge, infatti, sembrerebbe che a Palazzo Palladini accadrà davvero di tutto. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, a nulla di ‘scandaloso’, sia chiaro. Piuttosto, facciamo riferimento ad un nuovo arrivo che ha letteralmente sconvolto gli equilibri di Franco Boschi. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, vi diciamo che nel famoso palazzo di Posillipo è ritornato il buon Nunzio Cammarota. Ricordate il piccolo ‘scugnizzo’ napoletano al quale Franco si era particolarmente affezionato. Bene! È ritornato a Napoli. E, vi anticipiamo, il suo ritorno non piacerà affatto il buon Boschi. Sia lui che sua moglie, infatti, sono fortemente preoccupati per questo motivo. Scopriamo insieme perché.

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata dell’8 Febbraio: Franco Boschi preoccupato

Cosa accadrò. quindi, nella puntata di Un Posto al Sole di Lunedì 8 Febbraio? Stando a quanto si legge sul web, sembrerebbe che tutte le sue anticipazioni si concentrino su Franco Boschi. Come raccontato precedentemente, il marito di Angela Poggi sarebbe letteralmente preoccupato per l’arrivo di Nunzio Cammarota a Palazzo Palladini. In particolare, sembrerebbe che Franco creda che, dietro al suo ritorno, si nasconda qualcosa dietro. Cosa, in particolare? Beh, al momento, non possiamo svelarvi nient’altro. Basti pensare che, fortemente convinto delle sue idee, Franco deciderà di mettersi ad indagare sul giovane Nunzio. Ecco, ma il Cammarota è ritornato perché nasconde qualcosa? Lo scopriremo, state tranquilli. In attesa di saperlo, però, vi anticipiamo che, per le prossime puntate, Nunzio sarà il protagonista indiscusso. Non soltanto, quindi, per questo suo ‘mistero’, ma anche per l’amicizia instaurata con Samuel, il nuovo inquilini del bellissimo palazzo Palladini. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si legge, anche tra Diego e Raffaele sembrerebbe che le cose non stiano andando affatto per il verso giusto. Sembrerebbe che tra padre e figlio, infatti, si riapriranno nuovi ‘dissapori’. Infine, Lara sarà a capo di nuovi colpi di scena a Cantieri Flegrei. Cosa accadrà? Non ci resta che scoprirlo.

L’appuntamento è sempre lo stesso. E, non dimenticate, l’orario non è affatto cambiato! Non perdetevi affatto questa puntata.