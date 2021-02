Sapete chi è Laura D’Amore? È la hostess più seguita al mondo e in questo articolo vi diciamo anche dove la vedremo presto

Conoscete Laura D’Amore? Lei è la hostess più seguita al mondo ed è italiana. La donna è divenuta famosa sui social, oltre che per il suo mestiere, anche per la sua straordinaria bellezza. Questo articolo è interamente dedicato a lei. Vi sveliamo tutte le curiosità su di lei.

Chi è Laura D’Amore

Laura D’Amore è una influencer ed assistente di volo italiana. Nasce a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 14 febbraio 1982. Le sue origini sono pugliesi, ma Laura si considera catanese d’adozione, città dove vive oramai da qualche anno. Nel 2000 si è laureata a Perugia in Comunicazione Internazionale con il massimo dei voti. Nel frattempo partecipa anche come modella ad alcuni concorsi di bellezza. Oltre alla passione per la moda sviluppa anche la passione per i viaggi, in particolare Laura si innamora della Polonia. Dopo la laurea, attraverso un contratto post universitario, si trasferisce per un anno nella Repubblica Dominicana, dove insegna nella famosa Scuola Dante Alighieri. Dopo un anno torna in Italia, dove frequenta la Job Master School per un Master in Pubblicità ed Eventi. Nel frattempo inizia anche il percorso professionale come Hostess di volo per la compagnia aerea Alitalia.

Oggi, Laura D’Amore è assistente di volo, ma soprattutto è la hostess più seguita al mondo. Su Instagram, la donna ha un account con oltre settecentomila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Laura è stata definita l’assistente di volto più seguita al mondo sui social. I suoi tanti amici di Facebook, Instagram e Twitter ormai la seguono con costanza ed ammirazione, apprezzando e condividendo i suoi innumerevoli scatti artistici.

La D’Amore, però, non vuole fermarsi ai social e presto esordirà anche in un nuovo mondo. In un’intervista a Il Messaggero ha infatti dichiarato: “Tra poco dovrei iniziare a lavorare anche come attrice, un’altra opportunità che è nata grazie al successo sui social. Reciterò in un fantasy thriller che verrà girato interamente in Italia”.