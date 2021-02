Chi è Juliano, il fratello di Dayane mello, attuale concorrente del Grande Fratello Vip: età, lavoro, e vita privata.

Dayane Mello è oggi la concorrente finalista del Grande Fratello Vip, per volere del pubblico, infatti, come è noto, attraverso l’avvio di un televoto, è andata direttamente in finale. La modella, è sempre stata una delle partecipanti più discusse, la sua forte personalità ha creato un divario, sono molti coloro che amano e apprezzano Dayane, ma non mancano le critiche, sempre pronte a colpire. Per la Mello, questi giorni sono stati dolorosi e difficili da vivere, dato che ha perso il fratello più piccolo Lucas, scomparso alla giovane età di 27 anni, a causa di un incidente stradale. La notizia è stata appresa tramite il suo profilo instagram, lo staff ha riportato in un post quanto accaduto, mostrando la vicinanza alla modella. Ma anche il fratello più grande Juliano, aveva manifestato il tragico lutto. Quest’ultimo è sempre stato molto vicino a Dayane, ed è apparso anche in collegamento al Grande Fratello Vip. Ma conosciamo meglio chi è il fratello della concorrente, Juliano Mello.

Dayane Mello, chi è il fratello Juliano: età, carriera, e la dolorosa perdita che li ha colpiti

Come sappiamo, Dayane Mello ha molti fratelli, dato che possiede una famiglia davvero numerosa. Purtroppo, pochi giorni fa ha subito la dolorosa scomparsa di Lucas, il fratello più piccolo. La modella al Grande Fratello Vip ha ricevuto nei mesi scorsi la sorpresa di un altro suo fratello, ovvero di Juliano. Ebbene, conosciamo meglio chi è quest’ultimo. Sembrerebbe che Juliano sia nato quando la madre aveva appena 18 anni, ed è l’unico ad avere lo stesso padre di Dayane. Non conosciamo la data precisa di nascita, ma dovrebbe avere intorno ai 31 anni, ed è il più grande. Dal suo profilo instagram possiamo vedere attraverso le varie immagini pubblicate, che di mestiere fa il barbiere.

Juliano e Dayane sono molto legati, sono numerose le foto in cui i due appaiono insieme. Inoltre, come ormai è noto, sono legati da una difficile infanzia. Infatti, la modella al Grande Fratello Vip ha raccontato di aver vissuto momenti delicati, di aver sofferto la fame e la povertà quando era bambina. Momenti dolorosi che hanno fortificato la bella concorrente, e che all’interno della casa sta dimostrando tutta la sua forza, soprattutto in questi terribili giorni traviati dalla scomparsa del fratello Lucas.