Dayane Mello è l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ma vi ricordate in quali reality l’abbiamo già vista?

Il Grande Fratello Vip ha saputo nella presente edizione mettere insieme forti e differenti personalità; i concorrenti, indirettamente sanno come tenere alta l’attenzione del pubblico, dato che le dinamiche che si creano ogni giorno non fanno altro che aumentare gli ascolti. E appunto, tra di loro c’è anche la bellissima Dayane Mello, che purtroppo, da qualche giorno, si è ritrovata a fare i conti con un profondo dolore, a causa della scomparsa del fratello Lucas, il più piccolo. La notizia ha scosso letteralmente la casa, la modella appena saputo il tragico lutto, si è lasciata andare ad un lungo e sofferente pianto. I suoi compagni di avventura, ovviamente, hanno cercato e stanno cercando in tutti i modi di restarle accanto, dopo la sua decisione di restare in casa. Un modo questo per poter ricevere tutto l’affetto possibile. Oggi, Dayane, grazie al voto del pubblico, è arrivata in finale, ma vi ricordate in quale altro reality l’abbiamo già vista? Sono numerosi.

Giorni difficili questi appena trascorsi per Dayane Mello. La ragazza è stata travolta dalla difficile perdita del fratello Lucas, il più piccolo, scomparso a 27 anni a causa di un incidente stradale. Un lutto che l’ha amaramente colpita, e ha toccato anche gli altri concorrenti. L’atmosfera non è stata delle migliori, anche se tutti hanno cercato in qualche modo di manifestare un forte sorriso e profondi abbracci alla modella, provando a esprimere solo serenità, in una situazione tanto dolorosa. Dayane, come sappiamo, ha iniziato la sua carriera come modella; nel 2014 si trasferisce definitivamente in Italia, e ancora oggi svolge il medesimo mestiere. In questi anni la sua notorietà è esplosa, grazie anche alla sua presenza in diversi format televisivi. Infatti, la modella non è affatto sconosciuta ai reality: vi ricordate dove l’abbiamo già vista? Ebbene, nell’autunno dello stesso anno ha debuttato nella televisione italiana come concorrente della decima edizione di Ballando con le stelle, al fianco del ballerino Samuel Peron, ottenendo il sesto posto in semifinale. Ha partecipato, insieme all’alpinista Stefano Degiorgis, alla prima edizione, andata in onda nell’autunno 2015, del reality show Monte Bianco – Sfida verticale.

E’ stata concorrente della dodicesima edizione del reality di Canale 5 L’isola dei famosi , e inoltre, la ricorderemo certamente a Pechino Express, dove insieme alla modella Ema Kovac, ha rappresentato la coppia delle Top, e insieme sono riuscite a raggiungere il terzo posto. Proprio a Pechino, Dayane ha dimostrato una grande forza e tanto coraggio, affrontando ogni prova con una maestosa determinazione. Ad oggi, è l’attuale concorrente del Grande Fratello vip, e sta manifestando la sua profonda personalità, nonostante la dolorosa situazione vissuta.