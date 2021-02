Demet Ozdemir si è fidanzata: sapete chi è lui? Spunta la prima foto di coppia sul profilo della bellissima attrice di Daydreamer.

È una delle attrici più amate del momento. Merito del suo ruolo in Daydreamer, dove interpreta la dolcissima Sanem, che è letteralmente entrata nel cuore dei fan. Parliamo di Demet Ozdemir, la bellissima attrice turca che, in coppia con Can Yaman, fa sognare il pubblico della soap opera in onda su Canale 5. E proprio gran parte del pubblico sogna che, oltre che nella fiction, tra i due attori possa esserci del tenero anche fuori dal set. Una speranza che, però, sembra essersi affievolita quando entrambi hanno specificato di essere solo amici. Di recente, inoltre, Can Yaman sembrerebbe aver confermato il flirt con Diletta Leotta, postando una foto in cui si trovano insieme. Ma non è tutto! Anche la bellissima Demet ha pubblicato la prima foto di coppia con quello che sembra essere a tutti gli effetti il suo fidanzato. La voce della loro storia era nell’aria da un po’ di giorni e, questo scatto, sembra essere proprio la conferma. Curiosi di scoprire chi è? Ecco la foto apparsa su Instagram.

Demet Ozdemir si è fidanzata: l’attrice di Daydreamer condivide il primo scatto di coppia

Demet Ozdemir si è fidanzata! La bellissima attrice turca, che interpreta Sanem nella soap Daydreamer Le ali del sogno, ha pubblicato la sua prima foto su Instagram in compagnia della sua dolce metà. Si tratta di Oguzhan Koç, che l’attrice tagga in uno scatto apparso qualche ora fa su Instagram. Uno scatto in bianco e nero, al quale Demet allega un cuoricino rosso: Una pioggia di like e commenti ha invaso il post. Guardiamolo insieme:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demet Özdemir (@demetozdemir)

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri a questa splendida coppia! E voi, state seguendo le vicende del signor Can e della dolce Sanem in Daydreamer? Riuscirà la coppia a superare tutti gli ostacoli e vivere serenamente il loro amore? Non ci resta che seguire le prossime puntate. Intanto, cosa aspettate a seguire la bellissima Demet sul suo profilo ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti Non ve ne pentirete!