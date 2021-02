Elisabetta Gregoraci per il suo compleanno ha indossato un abito favoloso, trasparente ed elegante: sapete quanto costa?

La Gregoraci è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese ha arricchito il cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. La sua presenza ha dato una scossa al programma, risollevando gli ascolti rispetto alla scorsa edizione. Nella casa più spiata d’Italia, la Gregoraci ha stretto un’amicizia ‘speciale’ con Pierpaolo Pretelli. Tutti speravano in una storia d’amore, ma la calabrese ha frenato, dichiarando di pensare ad un altro uomo fuori dalla casa. La showgirl ha deciso di abbandonare il gioco anzitempo, raggiungendo il figlio per le festività natalizie.

Elisabetta Gregoraci, quanto costa l’abito indossato per il suo compleanno

Oggi, lunedì 8 febbraio 2021, è il compleanno di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese compie 41 anni. La Gregoraci ovviamente non ha fatto sentire la sua mancanza nello studio del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina era presente nel parterre degli ex concorrenti e per questa serata speciale ha scelto ovviamente un abito speciale. La showgirl calabrese ha indossato un abito trasparente, molto elegante, che evidenziava le sue forme spettacolari. L’abito indossato dalla Gregoraci ovviamente è di un noto marchio di moda e il costo è di ben 1579 euro. L’abito può essere acquistato online con lo sconto del 40%. Il costo effettivo, dunque, è di 947 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La Gregoraci ha rubato la scena con l’abito indossato nella puntata odierna del GF VIP. La showgirl resta una delle concorrenti più belle di questa edizione, nonché tra le più belle di tutte le edizioni del reality show. Nonostante abbia superato ormai i quarant’anni, la Gregoraci sembra sempre una ragazzina. La sua eleganza poi non può essere affatto messa in dubbio.