Chi è Francesco Baccini, cantante con cui Maria Teresa Ruta ha dichiarato di aver avuto un flirt anni fa: cosa c’è da sapere su di lui.

Tornato alla ribalta da alcune settimane in seguito alle dichiarazioni di Maria Teresa Ruta al GF Vip, Francesco Baccini è il cantante con cui la giornalista avrebbe avuto un flirt in passato. La bionda gieffina lo ha raccontato nel corso di una delle ultime puntate del reality, destando grande stupore da parte di tutti. Dopo il matrimonio finito con Amedeo Goria, Maria Teresa è da diversi anni ormai felicemente in coppia con Roberto Zappulla. Evidentemente però, tra la separazione dall’ex marito e l’incontro con l’attuale compagno, ci sono stati per lei alcuni spasimanti e flirt. Alcuni di questi anche celebri, come confessato da lei stessa: ricordiamo il polverone sollevato con Alba Parietti sull’ ‘affair Delon’ e il flirt con il principe Alberto di Monaco, secondo quanto affermato dalla stessa Ruta. Ebbene, proprio nelle ultime puntate, la madre di Guenda Goria ha rivelato un altro dei suoi scoop che ha lasciato tutti a bocca aperta Pare che anni fa ci sia stato un certo feeling anche con il cantante Francesco Baccini. Scopriamo qualcosa in più su questo artista.

Francesco Baccini, tutto sul cantante che ha avuto un passato amoroso con la Ruta

Sessant’anni, genovese, Francesco Baccini ha sempre nutrito una grande passione per la musica. Fin da piccolo inizia a studiare pianoforte, ma dopo la scuola lavora come operatore portuale nella sua città. Il richiamo della musica però lo spinge a licenziarsi nel 1993 per tentare questa strada. A sedici anni è costretto a rinunciare ad un altro dei suoi sogni: non tutti sanno infatti che Baccini è stato un promettente portiere nella primavera della Sampdoria e che purtroppo dovette abbandonare la carriera nel calcio in seguito ad un infortunio. Riguardo alla sua vita privata, ha dichiarato di aver avuto relazioni con Malena Gracia, Ania Goledzinowska ed Elisa Ragaelli. Molti ricorderanno che durante la sua partecipazione a Music Farm lasciò la fidanzata dell’epoca, Patricia Vezzulli, perché invaghitosi della collega Dolcenera.

Insomma, una vita sentimentale movimentata quella di Francesco Baccini: chissà che non vengano fuori altri dettagli del flirt passato con Maria Teresa Ruta.