GF VIP 5, Alda D’Eusanio squalificata: Signorini rompe il silenzio

Alda D’Eusanio è stata squalificata dal GF VIP 5: il conduttore Alfonso Signorini ha rotto il silenzio nella puntata odierna

La quinta edizione del Grande Fratello Vip non è mai banale. Dopo la morte di Lucas Mello, fratello di Dayane, prima finalista del reality show, che ha sconvolto il pubblico, nelle ultime ore è arrivata la squalifica di Alda D’Eusanio. La donna ha pronunciato frasi ‘poco felici’ nei confronti di Laura Pausini e del marito e per questo è stata squalificata immediatamente dal programma. La donna era al televoto insieme a Samantha De Grenet. Il televoto è stato annullato e la De Grenet dunque potrà restare nella casa del GF VIP.

Nella puntata odierna del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha rotto definitivamente il silenzio.

GF VIP 5, Alda D’Eusanio squalificata: le parole di Signorini

Questa sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tanti i temi affrontati durante la puntata. Il conduttore Alfonso Signorini ha parlato della squalifica immediata di Alda D’Eusanio. La gieffina, già graziata una volta, ha dovuto abbandonare il gioco per alcune frase ‘poco felici’ pronunciate durante la settimana. Signorini, parlando della squalifica della conduttrice, ha precisato che gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono liberi di dire ciò che vogliono ma non devono ledere la reputazione altrui.

Alda non è stata ospite in studio, come avvenuto con gli altri concorrenti squalificati nel corso della quinta edizione, e probabilmente non avrà diretto di replica nel programma condotto da Alfonso Signorini.

La puntata è poi proseguita affrontando altri temi, tra cui il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due sono l’unica coppia formatasi nella quinta edizione del GF VIP, ma il loro rapporto non è sempre rose e fiori.