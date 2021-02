GF Vip, arriva la decisione inaspettata: c’entra Elisabetta Gregoraci; ecco che cosa è accaduto in casa poche ore fa.

Manca poco ad una nuova, ricchissima puntata del GF Vip. Una puntata che si preannuncia ricca di sorprese e di colpi di scena. A partire dalle nuove nomination, dopo che il televoto di questa settimana è stato annullato a causa della squalifica di Alda D’Eusanio. Ma prima di questo, come sempre, si parlerà di liti, discussioni, amori: le clip che saranno trasmesse questa sera sono davvero tante. E, come ogni lunedì, i ragazzi in casa si preparano ad affrontare la diretta, tra adrenalina e ansia per quello che potrà accadere. Ma, stavolta, i vip sono stati impegnati anche a fare altro. Qualcosa che riguarda Elisabetta Gregoraci...curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

GF Vip, arriva la decisione inaspettata: il gesto per il compleanno di Elisabetta Gregoraci

Questa sera, 8 febbraio 2021, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 5. Ma questa data, oltre ad essere la data della presunta finale prima dell’appuntamento, è anche la data del compleanno di Elisabetta Gregoraci! Come sappiamo, la conduttrice ha lasciato la casa due mesi fa, dopo la notizia del prolungamento dell’edizione. Il suo nome, però, è sempre presente all’interno del gioco, soprattutto in ragione dell’amicizia speciale dei primi mesi con Pierpaolo Pretelli. Amicizia che, ormai, fa parte del passato, essendo Pierpaolo ormai legato a Giulia Salemi. I telespettatori, però, si chiedono: cosa accadrà questa sera in puntata? La Gregoraci avrà nuovi confronti con i vip in casa? Staremo a vedere! Nel frattempo, una decisione del GF Vip non è passata inosservata. Attraverso una comunicazione in confessionale, ai vip è stato chiesto di preparare una torta proprio per Elisabetta Gregoraci, in occasione del suo compleanno. Quale sarà il motivo? La showgirl calabrese potrebbe tornare in casa? Per rispondere a queste e ad altre domande non ci resta che sintonizzarci questa sera su Canale 5!

Tra le altre cose, questa sera, si parlerà della storia d’amore tra Giulia e Pierpaolo, del flirt tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, che proprio questa sera incontrerà la conduttrice in casa! E non mancheranno le sorprese, una di queste indirizzata a Stefania Orlando. Insomma, non non vediamo l’ora di seguire la puntata, e voi? Appuntamento alle ore 21 e 30 su Canale 5, ne vedremo delle belle.