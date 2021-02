Giulia Salemi incanta tutti con il suo look: nella puntata del GF VIP ha scelto un abito che abbiamo già visto in tv. Ricordate chi lo ha indossato?

Questa sera di 8 febbraio 2021 è in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. In diretta ci sono di nuovo i Vipponi che da mesi ormai regalano intrattenimento agli italiani: la notizia del prolungamento li ha spaventati ma continuano a vivere la loro avventura con il pieno delle energie. Quando ci sarà la finale? Il 1 marzo andrà in scena l’ultima puntata di questa edizione del reality! Non è ancora il momento di pensare alla finale però…Nella puntata in onda abbiamo visto il dolce confronto tra Pierpaolo e Giulia: la neo coppia ha avuto un duro scontro nel corso della settimana, ora è acqua passata. Pretelli ha finalmente ammesso di essersi innamorato! Parole al miele quelle espresse dall’ex velino per la sua nuova donna che questa sera è davvero incantevole. Sapete che abito indossa? Vi sveliamo tutto.

GF VIP, l’abito di Giulia Salemi conquista tutti: ricordate chi l’ha già sfoggiato in tv?

Giulia Salemi questa sera è una delle protagoniste della puntata: la splendida concorrente del GF VIP ha scelto un abito davvero incantevole. E’ Manuel Di Gioia a svelare che il look scelto dalla Salemi ha un valore importante! Parliamo di un abito di Matteo Manzini: non è la prima volta che vediamo questo vestito sul piccolo schermo. L’ha indossato anche Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales in un’altra tonalità! Le scarpe sono Casadei ed hanno un valore di 750 euro!

Look Giulia

Abito Matteo Manzini

(Stesso modello già indossato da Belen a Tu si que vales)

Sandali Casadei €750 #Gfvip #prelemi pic.twitter.com/ykDNxeakhK — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) February 8, 2021

Anche lo scorso 2 febbraio, in puntata, la Salemi ha regalato un look total black che ha incantato tutti: è stato il suo uno degli outfit più eleganti della serata. La fidanzata di Pierpaolo Petrelli riesce sempre a conquistare tutti con la sua bellezza e la sua dolcezza.