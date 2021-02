Myriam Catania e Mario Ermito, concorrenti del GF VIP 5, stanno insieme? Finalmente possiamo dirvi tutta la verità

La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. La puntata finale, rimandata più volte, andrà in onda lunedì 1° marzo 2021. Nella casa più spiata d’Italia è successo veramente di tutto: abbandoni, squalifiche, sorprese, colpi di scena. Di recente, ad esempio, Dayane Mello è stata colpita da un tragico lutto: il fratello minore, Lucas, è morto in un incidente stradale in Brasile. La notizia ha sconvolto il pubblico e la scorsa puntata è stata dedicata quasi interamente a lei. A distanza di poche ore, invece, Alda D’Eusanio è stata squalificata immediatamente dal gioco per alcune frasi ‘poco felici’ nei confronti di Laura Pausini e del marito Paolo Carta. Gli animi, però, non si accendono solo all’interno della casa più spiata d’Italia, anche fuori infatti la passione sembra ardere. Nelle ultime ore, il portale Giornalettismo ha ‘spifferato’ un presunto flirt tra Myriam Catania e Mario Ermito, concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La voce sarà vera? Per saperlo abbiamo contattato l’ufficio stampa di Ermito.

GF VIP 5, Myriam Catania e Mario Ermito stanno insieme?

Myriam Catania e Mario Ermito sono due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. I due non si sono mai incrociati nella casa più spiata d’Italia, dato che, quando Ermito è entrato, la Catania era già uscita. I due, però, sono una presenza fissa nel parterre di ex concorrenti presenti in studio durante la diretta del reality show. Nelle ultime ore si è vociferato di un presunto flirt tra i due ex concorrenti. La notizia ha spiazzato il pubblico, soprattutto perchè l’attrice è legata sentimentalmente al pubblicitario francese Quentin Kammermann, con il quale, nel maggio del 2017, ha avuto un figlio, Jacques. Quentin è stato anche ospite in una puntata del reality show, regalando al pubblico un momento molto emozionante.

Il presunto flirt tra Myriam e Mario, dunque, ha spiazzato il pubblico. Noi abbiamo voluto vederci chiaro in questa storia e per questo motivo abbiamo contattato l’ufficio stampa di Ermito. La storia sembrerebbe totalmente falsa e inventata. Tra i due ex concorrenti del GF VIP 5 non ci sarebbe stato nessun flirt. L’ufficio stampa dunque smentisce la notizia apparsa sul web nelle ultime ore. La Catania resta legata sentimentalmente a Quentin Kammermann, mentre Ermito resta single.