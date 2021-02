Il GF VIP fa sapere che stasera sarà sulla passerella proprio lui: il pubblico di Canale 5 vedrà una clamorosa sorpresa per Maria Teresa Ruta, l’ha appena annunciato il canale Instagram del reality.

Mancano pochissime ore alla diretta del Grande Fratello VIP. Questa sera di 8 febbraio 2021, il reality non deluderà affatto i telespettatori e regalerà, come sempre, colpi di scena e sorprese ai concorrenti. Secondo le anticipazioni potrebbe esserci stasera una sorpresa magnifica per Dayane Mello che sta vivendo giorni di dolore in seguito la morte del fratello Lucas. La brasiliana questa sera in puntata potrebbe ricevere un profondo e sincero abbraccio dal fratello Juliano. Non è ancora arrivata la conferma di tale presenza. Arriva invece una notizia bomba direttamente dal canale Instagram del GF VIP: questa volta è davvero ufficiale, sentite chi passerà per la Casa di Cinecittà!

GF VIP, incontro attesissimo: succederà stasera, l’annuncio appena arrivato

E’ attesa una puntata ricca di sorprese e colpi di scena: il GF VIP questa sera permetterà a Maria Teresa Ruta di incontrare una sua ‘vecchia fiamma’. Dal canale social del reality abbiamo appena scoperto che la giornalista, concorrente del GF VIP, avrà modo di incontrare proprio stasera Francesco Baccini. Il cantante sarà stasera di 8 febbraio sulla passerella del Grande Fratello VIP per confrontarsi con Maria Teresa alla luce delle dichiarazioni fatte nelle scorse puntate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Nel corso di una delle ultime puntate del reality andate in onda, la gieffina ha raccontato che dopo la separazione dall’ex marito ha avuto un flirt proprio con Baccini. Il cantante genovese sarà questa sera in diretta su Canale 5 per un faccia a faccia con la sua ‘ex fiamma’: cosa succederà tra i due? Non resta che aspettare l’inizio dello show!