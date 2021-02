Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, vittime ieri di uno scherzo di Andrea Zenga e Rosalinda, si starebbero preparando ad un colpo di scena.

Gli scherzi continuano ad essere il passatempo preferito dai concorrenti del GF Vip: da quando è cominciata questa lunghissima quinta edizione, sono diversi quelli passati alla storia del reality. Stavolta però le vittime sono stati due dei vip che più di tutti hanno animato la Casa con le loro dinamiche (serie o giocose). Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato dalla vicenda che ha visto protagonisti Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Durante la scorsa puntata su Canale 5, il figlio dell’ex portiere Walter aveva incontrato suo fratello Nicolò. Un incontro emozionante che aveva colpito tutti e per il quale l’attrice aveva sentito il desiderio di complimentarsi con il coinquilino. Apprezzando la maturità e l’eleganza di Andrea, Rosalinda gli aveva scritto un biglietto anonimo con parole che esprimevano stima. La brutta copia del biglietto era stata poi ritrovata nel bagno da Zorzi e da lì, il gossip non ha tardato a diffondersi dentro e fuori dalla Casa di Cinecittà. E’ accaduto però che ieri pomeriggio, l’influencer milanese e la sua amica Stefania Orlando siano state vittima di uno scherzo organizzato proprio da Zenga e Rosalinda. Vediamo di cosa si tratta.

GF Vip, Tommaso e Stefania decidono di rendere pan per focaccia: abbandoneranno il reality stasera?

Come dicevamo, è stato fatto trovare ai due un biglietto che sembrava scritto proprio da Andrea per Rosalinda: il contenuto era abbastanza esplicito e faceva riferimento alle emozioni provate per la bella attrice. Al leggere quelle parole, Tommaso, stupito, ha esclamato: “Questo è uno scoop. Devo parlare con Alfonso. Ho lo scoop. Alfonso se mi stai ascoltando, ho uno scoop!”. Quando poi è stata rivelata la verità, Zorzi e la Orlando hanno deciso di rendere pan per focaccia agli altri vipponi: stasera, in puntata uno di loro fingerà di lasciare il GF perché offesi da questo scherzo.

Come reagiranno gli altri gieffini? Non perdetevi la puntata di questa sera perché sicuramente ne vedremo delle belle.