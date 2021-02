Giulia Salemi, spunta dal suo passato la giovanissima Nausica: il racconto da brividi in diretta al GF Vip, tutti i dettagli.

Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, diciamoci la verità, oltre ad essere quella più lunga in tutta la storia del reality, è anche quella più ricca di colpi di scena in assoluto. Puntata dopo puntata, infatti, assistiamo a qualcosa che ci lascia sempre a bocca aperta. E che, soprattutto, ci fa sempre rimanere completamente senza parole. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento all’incontro tra Andrea Zenga e suo padre Walter. Ma anche a tantissimi altri ancora. Ad esempio, nel corso della puntata di Venerdì 5 Febbraio, siamo venuti a conoscenza di un ‘retroscena’ inedito del passato di Giulia Salemi. Si, avete letto proprio bene: abbiamo saputo qualcosa di davvero incredibile. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi sveliamo qualche piccola anticipazione. Stiamo parlando proprio di Nausica, la sorella adottiva dell’influencer milanese. Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lei e, soprattutto, sul loro rapporto.

Giulia Salemi e Nausica, spunta un retroscena inedito: il racconto al GF Vip

È amatissima su Instagram e, soprattutto, è stata la protagonista di ben due edizioni del Grande Fratello Vip, eppure nessuno conosceva che, nel passato di Giulia Salemi, ci fosse una sorella adottiva. Sappiamo benissimo che i genitori dell’influencer sono separati. E che, soprattutto, suo padre è riuscito a farsi una vita dopo la vulcanica Fariba. Eppure, sembrerebbe che, ancora prima della loro separazione, i suoi due genitori abbiano adottato la piccola Nausica. ‘Abbiamo cinque anni di differenza. Aveva soltanto pochi mesi quando è arrivata ed io avevo cinque anni’, ha iniziato a raccontare Giulia nel corso della sua ‘linea della vita’. ‘Non sono stata una sorella esemplare’, ha continuato a dire l’influencer milanese. Specificando che, al momento del suo arrivo in casa, è come se lei avesse avvertito un sentimento di gelosia. E l’avesse letteralmente allontanata. Molto presto, però, Nausica va via. La sua mamma biologica la riprende con sé. E, nonostante avesse promesso di non voler affatto interrompere i rapporti con loro, fa in modo che sua figlia non abbia più rapporti con la famiglia Salemi. E Giulia, in quel preciso momento, inizia ad avvertire un senso di colpa nei suoi confronti. Perché ormai convinta di provare un forte sentimento nei confronti di sua sorella rispetto a quello che credeva di provare. Purtroppo, Giulia e Nausica sono circa 15 anni che non si vedono. Eppure, come raccontato dalla diretta interessata, ora più che mai l’influencer sente la necessità di voler ricucire i rapporti con lei. Ci riuscirà mai? Da questo ultimo video in diretta, sembrerebbe proprio di si.

Al momento, le informazioni che si hanno su Nausica sono davvero pochissime. Oltre al fatto che Fariba l’ha ritrovata in una culla ripiena di briciole e con febbre, al momento, non abbiamo alcun’altra informazione.