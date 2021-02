Il commissario Ricciardi, anticipazioni 15 febbraio: la scoperta inquietante

Lunedì 15 febbraio andrà in onda una nuova puntata de Il commissario Ricciardi: ecco tutte le anticipazioni

Il commissario Ricciardi è una serie televisiva ed è ispirata dall’omonima serie di romanzi di Maurizio de Giovanni. La serie è prodotta da Rai Fiction e Clemart ed è diretta da Alessandro D’Alatri. La serie tv è trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 25 gennaio 2021. I telespettatori si sono già affezionati alle avventure del nuovo commissario di Rai Uno. La trama ruota attorno al personaggio di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario di polizia dal carattere introverso e solitario. L’uomo vive con la vecchia tata Rosa, che si è occupato di lui dopo la morte dei genitori. Ricciardi, però, custodisce un terribile segreto ereditato dalla madre chiamato il Fatto: egli è capace di percepire gli spiriti delle vittime di morte violenta in un’immagine evanescente nei luoghi del decesso. Questa dote aiuta il commissario a risolvere i casi più spinosi.

Il commissario Ricciardi, anticipazioni 15 febbraio

Lunedì 15 febbraio andrà in onda una nuova puntata de Il commissario Ricciardi, serie televisiva in onda in prima serata su Rai Uno. Il nome della quarta puntata della serie tv è Il giorno dei morti ed è tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni, “Il giorno dei morti: l’autunno del commissario Ricciardi”. Nella quarta puntata della serie televisiva sarà un autunno piovoso e ovviamente la puntata sarà ambientata a Napoli. Nella settimana dei Morti, viene trovato il cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, soprannominato Tettè, ed è uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, il bambino sembra morto di stenti, ma presto il commissario scoprirà che la sua morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità, però, metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica a fare un voto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lino Guanciale (@lino_guanciale_official)

Cresce l’attesa per la quarta puntata de Il commissario Ricciardi. I telespettatori di Rai Uno non vedono l’ora di seguire un nuovo episodio dell’amatissima serie tv.