La Caserma, chi è George Ciupilan: sapete dove l’abbiamo già visto?

George Ciupilan è uno dei concorrenti de La Caserma: sapete dove l’abbiamo già visto? Ve lo diciamo in questo articolo dedicato a lui

La Caserma è un reality show in onda dal 27 gennaio 2021 in prima serata su Rai 2. Il programma è basato sul format britannico “Lads’ Army” e vede la partecipazione dell’attore Simone Montedoro come voce narrante. I protagonisti del programma, chiamate “reclute”, sono un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 23 anni, provenienti da tutta Italia, appartenenti alla cosiddetta Generazione Z, quella che non ha mai vissuto in un mondo senza internet e social media. Essi dovranno vivere per un mese all’interno di una struttura adibita a caserma militare a Levico Terme, in provincia di Trento, adattandosi ad un rigido percorso di formazione militare e rispettando le regole imposte da cinque istruttori professionisti. Nel corso delle puntate, le reclute dovranno affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, corse zavorrate, camouflage, escursioni in esterna, arrampicate e traversate. L’obiettivo è quello di imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia. I partecipanti della prima edizione sono: Naomi Akano, Martina Albertoni, Alessandro Badinelli, Denis Brioschi, Elia Cassandro, Emanuele Cimadoro, George Ciupilan, Carmelo Corsaro, Luca Ferettini, Andrea Fratino, Antonio Gennarelli, Omar Hussain, Nicholas e William Lapresa, Erika Mattina, Linda Mauri, Alice Paniccia, Simone Peroni, Matteo Rizzolo.

Chi è George Ciupilan

George Ciupilan è uno dei concorrenti della prima edizione de La caserma, docu-reality in onda in prima serata su Rai Due. George nasce a Stella, in provincia di Savona, nel 2002. Il ragazzo ha origini rumene. Egli, infatti, è arrivato in Italia a soli otto anni. All’inizio ha avuto alcune difficoltà ad integrarsi, soprattutto a causa della lingua, ma in poco tempo è riuscito ad imparare l’italiano e a farsi nuove amicizie. Ha frequentato l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti. È un giovaneinfluencer di successo: il suo profilo Instagram, infatti, vanta oltre 560 mila followers e le sue foto sono sempre piene di like.

Quella de La caserma non è la prima esperienza televisiva di George Ciupilan. Nonostante la sua giovane età, infatti, il ragazzo ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie al docu-reality de Il Collegio. Qui il giovane influencer ha avuto l’opportunità di farsi conoscere da tutt’Italia. George adesso sarà tra i protagonisti della primissima edizione de La Caserma, nuovo programma televisivo di casa Rai Due che sostituirà nel palinsesto proprio il Collegio. Il ragazzo dovrà fare i conti con unambiente ancora più rigido rispetto a quello del Collegio.