L’Ultimo Bacio compie 20 anni e gli attori del famosissimo film hanno deciso di condividere con il popolo del web una foto del passato! Guardate lo scatto di vent’anni fa.

In occasione del ventesimo anniversario, L’Ultimo Bacio è andato in onda due giorni fa, su Rai Tre: milioni di italiani hanno rivisto il film che ha segnato una generazione. L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino ha visto protagonisti Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Martina Stella, Sabrina Impacciatore: quel film ha incassato circa 13 milioni di euro secondo i dati Cinetel e rimase per ben sei mesi nelle sale cinematografiche. E proprio in occasione dei 20 anni dall’uscita del film, Stefano Accorsi e Sabrina Impacciatore hanno deciso di mostrare al pubblico social una foto di esattamente vent’anni fa. Guardate gli attori del film: erano giovanissimi!

Una foto del passato, di esattamente 20 anni fa, ha fatto il pieno di like sui social: parliamo del cast de L’Ultimo Bacio, il film di Gabriele Muccino che ancora oggi è visto e rivisto dagli italiani. Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore e Giovanna Mezzogiorno sono alcuni degli attori del film e sono proprio loro i protagonisti di questo scatto insieme a Gabriele Muccino, il regista. Date un’occhiata:

La Impacciatore svela che questa foto è stata scattata a casa di Rossana e Giampaolo Letta durante un party: si festeggiava il Ciak D’Oro! “20 anni fa nasceva “L’ultimo Bacio”❤️Qui eravamo a casa di Rossana e Giampaolo Letta a festeggiare il Ciak D’Oro✨20 years ago “The last kiss”was born” è la didascalia del post pubblicato. Gli attori 20 anni fa erano giovanissimi: oggi sono ancora attori affermati ed amati in tutta Italia!