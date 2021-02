Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Pamela Camassa ha dato uno splendido annuncio a sorpresa: notizia sensazionale.

Entrata a far parte del mondo dello spettacolo dal 2006, la bellissima Pamela Camassa ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Dapprima nel programma di Carlo Conti, ‘I Raccomandati’, ed, in seguito, protagonista indiscussa di numerose trasmissione, la bellissima fidanzata di Filippo Bisciglia decanta di un successo davvero clamoroso. Un successo che, badate bene, non si limita affatto alla sfera professionale, ma che si estende anche alla sfera social. Seguitissima ed amatissima sul suo canale Instagram ufficiale, la Camassa decanta di un successo davvero assoluto. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amato pubblico. E, badate bene, lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, attraverso un post, ha voluto condividere con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Pamela Camassa, splendido annuncio a sorpresa: notizia pazzesca, i dettagli

Proprio qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Pamela Camassa non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? In particolare, facciamo riferimento a qualcosa inerente alla sua vita privata oppure alla sfera professionale? Beh, ovviamente vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non ha assolutamente nulla a che vedere con la sua storia d’amore con Filippo Bisciglia, bensì con la sfera lavorativa. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Allacciate le cinture, carissimi lettori: vi assicuriamo, la notizia è davvero sensazionale!

Si, avete letto proprio bene: Pamela Camassa sarà la protagonista di questo breve film ispirato ad una realtà che sta a cuore a tutti noi. Dal 7 Febbraio, quindi, è possibile visionare il film in cui la bellissima romana reciterà. Siete curiosi di saperne di più? Non vi resta che correre a vederlo!