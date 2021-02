Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno messo un punto alla discussione avuta nel corso della settimana, arriva il confronto: ecco cosa è successo non appena iniziata la puntata del GF VIP.

E’ appena iniziata una nuova puntata del GF VIP: questa sera tantissimi colpi di scena e sorprese, come di consueto, regaleranno intrattenimento a milioni di italiani. Il primo tema affrontato da Alfonso Signorini in diretta riguarda Pierpaolo e Giulia: la neo coppia, durante la settimana, ha avuto un durissimo scontro. Il conduttore del reality ha deciso di far avere un confronto, faccia a faccia, ai due gieffini, in diretta: ecco le parole tra Giulia e Pierpaolo.

GF VIP, confronto in diretta: “Sono innamorato”, Giulia e Pierpaolo chiariscono

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono confrontati in diretta dopo la durissima lite avuta durante la settimana. Nel corso del GF VIP, Pierpaolo ha parlato alla sua fidanzata: “Penso che , oltre al sentimento profondo, a volte abbiamo problemi di incomprensione. Ci sono rimasto male perchè in queste settimane ti sono stato accanto, ti ho dato consigli. Tu mi hai mostrato maturità in altre occasioni, ci sono momenti però dove mi sembra da ‘genitore’ entrare in una discussione tra due amici“.

La Salemi ha replicato in maniera decisa: “Me ne rendo conto, non sono una persona così risolta e risoluta come pensavo. Come tutti in queste settimane ho perso lucidità, il sorriso e la forza. Ma non penso che tu non mi sia stato accanto. Hai sempre dimostrato tanto, ti chiedo scusa“. Pierpaolo ha concluso dichiarando i suoi sentimenti alla sua dolce metà: “Giulia riesce a tirarmi su, a farmi capire che lei c’è. Siamo l’uno all’altezza dell’altro. Sono innamorato“.

Insomma, tra i due l’amore è a cinque stelle!