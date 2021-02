Quanto guadagnerà Elodie al Festival di Sanremo 2021 in qualità di co-conduttrice? A rivelare la cifra è Il Corriere dello Sport.

C’è grande attesa per lo show più amato e seguito dagli italiani. Il Festival di Sanremo 2021 non deluderà affatto le aspettative nonostante l’emergenza Coronavirus che continua ad essere attiva. Non ci sarà il pubblico al Teatro Ariston ma lo show, dal 2 al 6 marzo 2021, regalerà musica ed intrattenimento ai telespettatori di Rai Uno. Il conduttore e direttore artistico Amadeus è pronto a salire, per il secondo anno di seguito, sul famosissimo palco di Sanremo in compagnia di ospiti davvero incredibili. Tra le vallette scelte per questo Festival c’è anche Elodie, l’incantevole cantante che dopo due Sanremo in qualità di Big in gara, è stata scelta come co-conduttrice per una delle serate. Per lei si tratta di un’esperienza nuova e sicuramente porterà sul palco dell’Ariston il suo carattere forte e deciso ed ovviamente la sua incantevole bellezza. Ma sapete qual è il cachet per la cantante romana? Vi sveliamo questo curioso dettaglio!

Festival di Sanremo 2021, spunta il cachet di Elodie: sapete quanto guadagnerà?

Elodie è stata scelta come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021. E’ salita per due anni di seguito sul palco dell’Ariston in qualità di Big in gara. Per questa edizione dello show invece è stata scelta per affiancare Amadeus in una delle cinque serate del Festival. L’attesa cresce, i fan della cantante non vedono l’ora di vederla in altre vesti: ma sapete qual è il cachet di Elodie per la sua partecipazione a Sanremo? Il Corriere dello Sport nel suo portale online rivela che il compenso di Elodie gira intorno ai 25 mila euro.

La cantante a Sanremo 2020

La giovane romana nel Festival andato in onda nel 2020 ha fatto molto parlare di sé. Non solo il suo brano ha raggiunto i piani alti delle hit italiane ma i look scelti per lo show hanno fatto brillare gli occhi a tutti. Elegante, femminile e sensuale: chi non vede l’ora di ammirarla anche quest’anno in veste di co-conduttrice?