Sapete quanto guadagnerà Zlatan Ibrahimovic a Sanremo 2021? E’ spuntato il presunto cachet del bomber del Milan: ecco la cifra!

E’ attesissimo lo show più amato e seguito dagli italiani. Il Festival di Sanremo andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021: nonostante l’emergenza Coronavirus non deluderà affatto le aspettative. Non ci sarà pubblico ma in quelle sere tutti gli italiani sintonizzeranno i loro piccoli schermi su Rai Uno per non perdere lo show! Il direttore artistico e conduttore Amadeus si sta preparando per salire sul palco più famoso d’Italia: sarà accompagnato per il secondo anno di seguito da Fiorello ma non solo! Nel cast ‘fisso’ della 71esima edizione ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic: il calciatore del Milan mancherà solo la serata del 3 marzo perchè impegnato nel match contro l’Udinese. Il 39enne sarà così presente a Sanremo quattro sere su cinque: sapete a quanto ammonta il suo cachet? La cifra è da capogiro!

Sanremo 2021, quanto guadagnerà Ibrahimovic? Svelato il cachet

Zlatan Ibrahimovic è pronto a salire sul palco dell’Ariston: c’è grande attesa per il Festival di Sanremo 2021 che quest’anno vedrà ospiti davvero incredibili. Il bomber del Milan, secondo le prime indiscrezioni, è pronto a regalare piccoli sketch con Fiorello ed Amadeus. Vi abbiamo già svelato che il calciatore sarà presente a Sanremo quattro sere su cinque: sapete quanto guadagnerà? Il Corriere dello Sport rivela che il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato il cachet di Ibra per il Festival! A quanto pare il 39enne dovrebbe percepire ben 50 mila euro a serata: una cifra davvero da capogiro. Sul portale online del quotidiano si legge inoltre che il cachet di Fiorello dovrebbe essere lo stesso.

Elodie scelta come co-conduttrice per una delle cinque serate avrà un cachet che gira intorno ai 25 mila euro! Ecco per i più curiosi le prime indiscrezioni sui cachet del cast scelto per la 71esima edizione del Festival.