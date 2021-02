Il triste addio di Povia al padre: lutto devastante per il famoso artista che sui social ha dedicato parole d’amore al genitore scomparso.

Una notizia sconvolgente che il celebre cantautore ha condiviso con i fan tramite il proprio profilo Instagram: parole drammatiche e colme di dolore e nostalgia per la morte dell’amato papà. Povia ha postato in queste ore una foto che lo ritrae da bambino in un momento felice insieme al genitore, spentosi all’età di 88 anni. Le cause del decesso per ora sono sconosciute: sappiamo che a fine 2020, l’uomo aveva subito un difficile intervento, superato però abbastanza velocemente. “CIAO PAPÀ.. SEI STATO GRANDE… Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare. Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perchè dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto buono… buon paradiso Papà”: parole d’amore di dolore per salutare l’uomo che da sempre aveva rappresentato il suo punto di riferimento.

Povia, terribile lutto per l’artista: il forte legame con suo padre

Artista molto amato ma anche molto discusso, Povia è diventato celebre con l’acclamatissimo brano presentato al Festival di Sanremo 2006 ‘I bambini fanno ohh’. Non sono mancate in questi anni le polemiche scatenate da alcuni concetti espressi dall’artista, come quelli riguardanti l’omosessualità o, proprio recentemente, sulla prossima edizione del Festival. Il cantautore lombardo era legatissimo al papà: in molte interviste lo aveva definito il suo mito, lasciando trasparire tutta la stima provata per lui.

Esprimiamo il nostro cordoglio a Povia per la perdita tanto dolorosa subita.