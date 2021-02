Soleil Sorge commenta il GF VIP in diretta: la giovane ex naufraga ha detto la sua sulla lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Ecco le parole.

Una nuova puntata del Grande Fratello VIP, in diretta, sta facendo chiacchierare tutti. Giulia Salemi è una delle protagoniste di questa puntata: non solo ha discusso con Pierpaolo durante la settimana, ma il suo rapporto con Tommaso si fa sempre più teso. Ormai non scorre affatto buon sangue tra i due ‘ex amici’ ed il reality ha mostrato dei video che stanno facendo discutere. In molti sul web pensano che si sia creata una sorta di ‘coalizione’ contro la Salemi: a fare questo pensiero anche Soleil Sorge, famoso personaggio televisivo. Sentite cosa ha scritto sui social!

GF VIP, Soleil Sorge: “Sembra un branco di bimbi”, il commento a sorpresa

Soleil Sorge su Twitter commenta il GF VIP in onda questa sera di 8 febbraio 2021. I telespettatori stanno assistendo ad una puntata particolare: Giulia Salemi è stata protagonista della prima parte avendo litigato con Tommaso e non solo! Il reality ha mandato in onda un video che ha fatto discutere: a quanto pare in molti si sono ‘schierati’ con Zorzi. Soleil Sorge ha commentato con queste parole quanto appena visto: “Senza parole..Davvero poco carini verso Giulia questa sera.. sembra un branco di bimbi alle elementari che si alleano tutti contro uno..not cute”.

Senza parole..Davvero poco carini verso Giulia questa sera.. sembra un branco di bimbi alle elementari che si alleano tutti contro uno..not cute. #GFvip — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) February 8, 2021

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi sta commentando la serata del GF VIP in onda: oltre questo pensiero, ne ha aggiunto un altro. “Storia insegna che se c’è un “tutti contro uno” in un reality, 99% delle volte ha ragione l’uno, da immunità di gregge a immunità col gregge è un attimo“.

Storia insegna che se c’è un “tutti contro uno” in un reality, 99% delle volte ha ragione l’uno. 😂

da immunità di gregge a immunità col gregge è un attimo. #gfvip — Soleil Sorge (@Soleil_stasi) February 8, 2021

A quanto pare la giovane Soleil è dalla parte di Giulia Salemi.