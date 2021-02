Le prime parole di Stefano De Martino dopo il tragico lutto dei giorni scorsi: il ballerino ha scritto un messaggio su Instagram.

Non saranno affatto dei giorni facili per Stefano De Martino. Qualche giorno fa, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, il ballerino napoletano è stato colpito da un gravissimo lutto. La sua cara e dolce nonnina, nonché sua prima grande fan, è purtroppo venuta a mancare. Non sappiamo cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, cosa abbia determinato il decesso. Anche se, stando ad alcune voci che circolano sul web, sembrerebbe che fatale sia stata una caduta in casa. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, il dolore di Stefano è davvero immenso. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. In diverse occasioni, infatti, il bel De Martino non ha mai nascosto di essere particolarmente legato alla sua famiglia. Ed, ovviamente, anche ai suoi nonni. È proprio per questo motivo che, i giorni seguenti alla dolorosa perdita, Stefano ha preferito il silenzio. E, magari, elaborare il tutto in modo personale e privato. Qualche ora fa, però, è ritornato ad essere attivo sul suo canale social ufficiale. E non ha affatto potuto fare a meno di iscrivere un messaggio per tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stefano De Martino dopo il tragico lutto, il primo messaggio social: le sue parole

La notizia della morte della cara nonna di Stefano De Martino, diciamoci la verità, ha colto tutti di sorpresa. Fino a pochi giorni prima, la tenerissima Elisa era in compagnia di Adelaide, sorella minore del ballerino napoletana. Poi, non sappiamo cosa sia esattamente successo, fatto sta che, come detto anche precedentemente, la simpaticissima signora è venuta a mancare. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere quanto il dolore dei suoi familiari sia stato e lo sia tuttora davvero immenso. Soprattutto quello di Stefano. Che, spesso e volentieri, ha rivelato di essere molto legato ai suoi nonni. È proprio per questo motivo che, nei giorni seguenti al lutto, l’ex marito di Belen Rodriguez ha preferito stare in silenzio. E, molto probabilmente, elaborare il tutto. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, ha deciso di uscire da questo suo silenzio. E di dedicare un dolce messaggio ai suoi sostenitori. Supponiamo che, appena appresa la notizia della gravissima perdita, Stefano sia stato letteralmente bombardato di messaggio da parte dei suoi sostenitori. Ed è proprio a loro che il bel De Martino, appena ritornato sui social, ha voluto indirizzare un semplice, ma coinciso messaggio. Scopriamo insieme i dettagli.

‘Grazie’, è proprio questo il messaggio che Stefano De Martino ha scritto ai suoi sostenitori. Semplice e conciso, da come si può chiaramente comprendere. Ma in cui si nota chiaramente l’enorme affetto nutrito verso i suoi fan.