L’abbiamo vista ieri sera al GF Vip: chi è Alessia Zelletta, sorella del modello Andrea, concorrente della quinta edizione del reality.

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione del GF Vip: bellissimo e simpatico, il modello di origini pugliesi è diventato noto al grande pubblico partecipando come tronista a Uomini e Donne qualche anno fa. Nel corso del suo viaggio al Grande Fratello, Andrea ha avuto una grande evoluzione: dapprima timido e riservato tanto da guadagnarsi l’appellativo di ‘comodino’, ora il 27enne ha tirato fuori la grinta e si è fatto conoscere a fondo dal pubblico riscuotendo grandi consensi. Nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, il ragazzo ha avuto modo di incontrare suo padre, col quale ha sempre avuto un rapporto bello ma con qualche difficoltà. Proprio ieri sera, nel giardino della Casa di Cinecittà ha fatto il suo ingresso in diretta Alessia, la sorella di Andrea. Il motivo dell’inaspettata visita non è stato però il fratello stavolta, ma Andrea Zenga, del quale la ragazza si sarebbe invaghita. Ma quanti anni ha Alessia Zelletta, cosa fa nella vita e dove potete seguirla? Scopriamolo!

Alessia Zelletta, chi è la sorella di Andrea: scopriamo tutto sulla fan numero 1 di Zenga

Nata nel 1998 a Taranto, Alessia è molto riservata. Nonostante la lontananza (Andrea vive a Milano e lei è rimasta in Puglia), i due fratelli hanno un rapporto molto speciale, come abbiamo potuto vedere dal primo incontro tra loro fuori la porta rossa della Casa al GF Vip. Appassionata di animali e tatuaggi, ha una rosa, delle scritte sul corpo e due date sul polso sinistro. Fino a qualche tempo fa, la bellissima 23enne era fidanzata con un ragazzo di nome Francesco, ma dopo la dichiarazione fatta pubblicamente ad Andrea Zenga appare chiaro che attualmente sia single. Per chi non l’avesse notato, suo fratello ha un tatuaggio sul polso col nome ‘Alessia’.

Potete seguire la solare e dolce Alessia sul suo profilo Instagram.