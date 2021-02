Amici 2020, clamoroso colpo di scena: la classe adesso è arrivata ad un vero e proprio punto di rottura, cos’è esattamente successo.

Continuano alla grande le avventure nella scuola di Amici 2020. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione e, ancora prima, chi di loro avrà la possibilità di indossare la tanto sperata ed agognata maglia verde, il famoso talent di Maria De Filippi non perde mai occasione di poterci regalare dei grossissimi colpi di scena. L’ultimo, ad esempio, è stato mostrato nel corso del daytime di Martedì 9 Febbraio. In onda su Canale 5 subito dopo la puntata di Uomini e Donne, il nuovo appuntamento con la scuola di Amici ha regalato un grandissimo colpo di scena. A cosa facciamo riferimento esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non è successo affatto nulla di grave. Piuttosto, una decisione davvero inaspettata di Alessandra Celentano che ha lasciato sorpresi tutti i ragazzi. E, soprattutto, che ha fatto sì che la classe si dividesse in due ‘fazioni’. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Amici 2020, grandissimo colpo di scena: decisione inaspettata, cos’è successo

Proprio nel corso della puntata di Martedì 9 Febbraio di Amici 2020 abbiamo assistito ad un grandissimo colpo di scena. Come mostrato dal daytime, sembrerebbe proprio che, a pochissime settimane dall’inizio del Serale, Alessandra Celentano abbia deciso di aggiudicare un nuovo banco ad una ballerina. Inizialmente entrata nella scuola per sfidare o Rosa Di Grazia o Martina Miliddi, la nuova danzatrice si è sentita avanzare dalla maestra di danza classica una proposta. ‘Chiedo ufficialmente alla produzione di dare un banco a Serena’, ha detto la Celentano. Ma i colpi di scena non sono affatto terminati qui. Appena ritornati in casetta, tutta la classe di Amici ha ascoltato la proposta della loro maestra. Sembrerebbe, infatti, che la simpaticissima Alessandra abbia dato la possibilità ai ragazzi di scegliere cosa fare con Serena. Se affidarle, quindi, un banco oppure no. Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, ha letteralmente diviso la classe a metà. Da una parte, infatti, c’è chi ha votato a favore di questa proposta. E chi, invece, no. Cosa accadrà, quindi? Serena entrerà nella scuola? Staremo a vedere!

Cosa accadrà adesso? Non ci resta che seguire costantemente le avventure della scuola di Amici.