Anticipazioni Beautiful martedì 9 febbraio: la decisione shock di Hope dopo la morte di Thomas; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Colpi di scena a non finire, nelle puntate di Beautiful in onda in questi giorni. L’incidente di Thomas ha letteralmente sconvolto Hope, che ha realizzato di aver ucciso il giovane Forrester. Nella vasca in cui è precipitato, infatti, vi era dell’acido fluoridrico: i sensi di colpa di Hope crescono sempre di più. Brooke, però, ha consigliato alla figlia di mantenere il segreto e di non rivelare a nessuno quanto è successo. Riuscirà Hope a non raccontare tutto e tenere per se questa terribile tragedia? Le anticipazioni di oggi, martedì 9 febbraio, svelano qual è la decisione della giovane Logan. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi.

Anticipazioni Beautiful martedì 9 febbraio: la decisione shock di Hope, confessa a Ridge cosa è accadutu?

Pronti per una nuova attesissima puntata di Beautiful? La soap opera americana è una delle più amate anche nel nostro Paese, dove da ormai tantissimi anni è un appuntamento fisso all’ora di pranzo. E, nelle puntate in onda in Italia, siamo giunti ad un momento clou: l’incidente di Thomas, che, spinto da Hope, è precipitato in una vasca di acido. Una vicenda di cui nessuna sa nulla, se non Brooke. Ma cosa accadrà adesso? Tutti stanno iniziando a chiedersi che fine abbia fatto Thomas: nelle puntata in onda oggi, Steffy spiegherà a Liam che il fratello non risponde al cellulare ed è in ritardo a lavoro. Quanto riuscirà Hope a trattenere il segreto? A quanto pare non molto. Nella puntata di oggi, vedremo Hope sempre più schiacciata dai sensi di colpa: la giovane Forrester è decisa a raccontare tutto. Alla polizia, ma anche a Ridge, che cerca spiegazioni dell’assenza di suoi figlio. Ebbene, Hope non riuscirà più a trattenersi a confesserà a Ridge che Thomas è morto! Ma è a questo punto che Brooke salverà la situazione, spiegando che la figlia ha utilizzato il termine “morto” esagerando, intendendo dire che Thomas è ormai definitivamente cancellato dalla sua vita. Per rendere credibile tutto, Brooke rivelerà a Ridge la proposta di Thomas , che voleva sesso in cambio di Douglas da Hope.

Hope confermerà e Ridge resterà inevitabilmente sconvolto. Ma per quanto tempo Hope riuscirà a mantenere il segreto? Non ci resta che seguire le prossime puntate della soap! I colpi di scena non sono affatto finiti qui!