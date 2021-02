Cosa accadrà ad Un posto al sole nell’imperdibile puntata di stasera 9 febbraio alle 20:45 su Rai 3? In arrivo decisioni e proposte choc.

Andrà in onda questa sera sempre su Rai 3 alle 20:45 un altro attesissimo episodio della soap tutta napoletana Un posto al sole. Intrighi, tradimenti, emozioni e colpi di scena non mancheranno di certo in uno di quelli che ormai è diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani da più di vent’anni. I protagonisti ci sorprenderanno anche stavolta con le loro vicende appassionate e coinvolgenti proprio come accaduto nelle ultime puntate. A questo proposito, ricordiamo i punti salienti della storia in questi ultimi giorni: abbiamo visto Giulia scoprire l’identità di chi ha aggredito Silvia; abbiamo visto Niko chiederle di tenersi lontana dalla faccenda Intanto; abbiamo assistito ad un avvicinamento di Lara a Serena dopo le tensioni vissute con Roberto. Ma cosa dobbiamo aspettarci adesso? Vi anticipiamo che l’appuntamento di questa sera con Un posto al sole è assolutamente imperdibile date le sorprese che ci riserva. Resterete a bocca aperta, ecco perché.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 febbraio: la reazione di Diego alla proposta di Raffaele e la decisione di Silvia

A quanto pare, l’episodio di stasera ci terrà col fiato sospeso per diverse ragioni. Vedremo Silvia reagire con molta amarezza a ciò che sta accadendo riguardo all’aggressione subita: né Michele né la Polizia si stanno comportando a suo avviso in maniera adeguata. Tale riflessione la spingerà a prendere una decisione del tutto inaspettata. Nunzio comprende di essersi cacciato in un pasticcio che potrebbe danneggiare seriamente persone per lui molto importanti. Raffaele propone a Diego qualcosa di incredibile a livello lavorativo. Quest’ultimo però avrà bisogno di pensarci su per poter dare una risposta.

Insomma, grandi colpi di scena ci attendono ad Un posto al sole: puntata da non perdere!