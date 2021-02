Anticipazioni Uomini e Donne, martedì 9 febbraio: si avvicina il grande giorno per Davide Donadei, uno dei tronisti di questa stagione.

Ci siamo! Mancano poche ore ad una nuova, ricchissima, puntata di Uomini e Donne. Ormai da tantissimi anni, la trasmissione di Maria De Filippi è un appuntamento fisso per il pubblico, che ogni pomeriggio segue con passione le vicende del trono più famoso della tv. E anche oggi, martedì 9 febbraio 2021, ci aspetta una puntata ricca di colpi di scena. Dopo la puntata di ieri dedicata al trono Over e al percorso di Sophie Codegoni, è arrivata l’ora di parlare del tronista Davide Donadei. Tronista che, come tutti sappiamo, ha già fatto la sua scelta. Quando la vedremo in onda? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne, martedì 9 febbraio: quando andrà in onda la scelta di Davide?

Davide Donadei è stato uno dei protagonisti assoluti di questa stagione di Uomini e Donne. Il tronista pugliese ha fatto sognare i telespettatori col suo percorso sul trono, durante il quale ha conosciuto e si è legato a Beatrice e Chiara. Non è stato facile, per lui, arrivare ad una scelta: il tronista ha ammesso di essere interessato ed affezionato ad entrambe. La scelta, però, è finalmente arrivata e con ogni probabilità la vedremo in onda prestissimo. In molti si chiedono se andrà in onda proprio oggi, martedì 9 febbraio 2021. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, oggi si parlerà di Davide ma non è certo che andrà in onda la scelta. Come riportato dalla sempre informata pagina di Instagram “UominieDonneclassicoeover”, la scelta dovrebbe essere trasmessa nella puntata di mercoledì, ovvero domani. Insomma, un altro po’ di pazienza: il grande giorno sta per arrivare! Per quanto riguarda Sophie, invece, abbiamo visto che la tronista è ancora indecisa e divisa tra due fuochi: Matteo o Giorgio, chi riuscirà a conquistare definitivamente il suo cuore? Lo scopriremo presto!

Nel frattempo, quando arrivano le scelte, arrivano anche i nuovi tronisti! Alcuni dei quali sono stati già presentati al pubblico: si tratta di Giacomo e Massimiliano, due volti nuovi in tv. Un video ha spolierato anche la presenza di una tronista donna, di cui però non sappiamo ancora nulla, non essendo stata ripresa in viso. Insomma, ci aspettano puntate ricche di soprese e colpi di scena. Tutti sintonizzati su Canale 5, alle ore 14 e 45! Uomini e Donne vi aspetta!