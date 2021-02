Antonio Giuliani, attualmente, è uno degli attori e comici più amati e seguiti, ma sapete che lavoro faceva prima del successo?

È uno degli attori comici più amati ed apprezzati, Antonio Giuliani. Entrato nel mondo dello spettacolo nel lontano 1991 quando, per la prima volta in assoluto, ha preso parte ad un programma televisivo, il simpaticissimo Giuliani decanta di un successo davvero clamoroso. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sempre con la battuta pronta ed uno spiccato senso dell’umorismo, il buon Antonio sa sempre come far divertire e ridere i suoi seguaci. È proprio per questo motivo che la sua carriera non soltanto è ricca di film più che di successo, ma anche di programmi televisivi davvero impressionanti. Ecco, ma se adesso è amatissimo ed apprezzatissimo, siete curiosi di sapere che lavoro faceva prima del successo? Adesso, quindi, è un attore famosissimo, ma prima di diventarlo cosa faceva? Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Antonio Giuliani che lavoro faceva prima del successo? Non immaginereste mai

Correva esattamente l’anno 1991 quando, per la prima volta in assoluto, Antonio Giuliani faceva il suo debutto in un programma televisivo. Protagonista indiscusso dello spettacolo ‘Stasera mi butto’, il simpaticissimo ha letteralmente conquistato l’attenzione di tutto. Tanto è vero che, subito dopo questa sua partecipazione, non soltanto ha preso parte ad un altro programma, ma ha anche cavalcato l’onda del successo. Da quel momento, infatti, sono passati esattamente 30 anni. Eppure, il buon Giuliani decanta proprio di un curriculum davvero impressionante. Attore, comico, doppiatore e molto altro ancora: insomma, Antonio è un artista a trecentosessanta gradi. Ecco, ma cosa faceva prima di tutto questo? Attualmente, come dicevamo precedentemente, è un personaggio televisivo e pubblico molto amato ed apprezzato. Ma vi siete mai chiesti che lavoro facesse prima di approdare nel mondo dello spettacolo? Vi siete mai chiesti, quindi, che professione svolgesse prima di diventare attore? Se siete curiosi di saperlo, siete proprio nell’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi diremo ampiamente che lavoro faceva Antonio Giuliani prima del successo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, ancora prima di approdare nel mondo dello spettacolo, il buon attore facesse il muratore. Si, avete letto proprio bene: prima di prendere parte al programma televisivo nel 1991, Antonio Giuliani era una muratore. Insomma, una strada completamente differente da quella intrapresa adesso, no?

Ecco, ma voi conoscevate questo ‘retroscena’ sul suo passato? Una cosa c’è da dire, però: per fortuna che, poi, ha deciso di prendere parte al programma. Altrimenti, ci saremmo persi un grandissimo talento. Siete d’accordo?