In questo scatto interpretava la bambina, sorella del protagonista nel film “Mamma ho preso il morbillo”, oggi è una delle attrici più belle e richieste del cinema: riconoscete la celebre star di Hollywood? Il viso incantevole non è cambiato affatto, così come il suo talento che è solo cresciuto insieme a lei. L’abbiamo ammirata come protagonista in alcune delle pellicole più celebri e amate dal pubblico. Candidata numerose volte al premio Oscar, la sua passione per la recitazione è vivissima già a tre anni e inizia a prendere parte ad alcuni spot televisivi. Avete capito di chi stiamo parlando?

Possiamo dirvi che è nata a New York, sebbene abbia origini danesi da parte di padre e ebraiche e polacche da quelle di madre. Ha anche un gemello che, come lei, da piccolo ha preso parte ad alcune pubblicità. La sua carriera inizia giovanissima con piccoli ruoli che, visto il suo talento, diventano sempre più importanti e apprezzati dalla critica. La sua bellezza è straordinaria, così come le sue doti di attrice: stiamo parlando della splendida Scarlett Johansson! Interprete di film di grande spesso, a partire da “La ragazza con l’orecchino di perle” e “Lost in translation”, passando per “Una canzone per Bobby Long”. La sua carriera decolla e la trasforma in una delle attrici più celebri, ammirate e richieste di Hollywood. “Lucy”, i colossal di “Avengers”, “Black Widow”, e potremmo continuare a lungo. Una vera stella del panorama artistico!

Sapevate che era stata Scarlett Johansson a interpretare la sorella del protagonista del celebre film “Mamma ho preso il morbillo”?