Arriva la conferma ufficiale: Belen Rodriguez è incinta! La confessione a sorpresa arriva direttamente dalla showgirl argentina: ecco le sue parole al settimanale Chi!

Circola ormai da tempo una voce che vede Belen Rodriguez di nuovo mamma. L’argentina, dopo il matrimonio concluso con il conduttore Stefano De Martino, ha ritrovato l’amore: fa coppia con Antonino Spinalbese, l’hair stylist classe ’95. A lanciare la prima indiscrezione su una presunta cicogna in arrivo è stato Novella 2000: sono seguite tante notizie che vedono la splendida showgirl in dolce attesa. Beh, la conferma è appena arrivata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini: l’argentina ha annunciato che si trova al quinto mese di gravidanza. Una sorellina o un fratellino per Santiago? La showgirl sente che sarà una bambina: ecco le parole in esclusiva alla rivista, i fan sono rimasti senza parole per la gioia! C’è anche la prima foto di Belen col pancione!

Belen Rodriguez incinta, ora è ufficiale: la confessione a sorpresa

Belen Rodriguez conferma a ‘Chi’ le voci sulla sua dolce attesa: “Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina. Per la prima volta amo un uomo ‘gentile'” sono le parole che riporta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Sulla copertina della rivista vediamo un’incantevole fotografia di Belen, Antonino ed una splendida pancia: i fan sono esplosi di gioia!

Nell’intervista rilasciata al settimanale, Antonino Spinalbese ha confessato: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso”. Spinalbese diventerà papà per la prima volta, per Belen invece, come tutti ben sanno si tratta del secondo figlio. Il suo primogenito, Santiago, è nato dall’unione con il suo ex marito Stefano De Martino.