Belen Rodriguez, sapete quale sarà il nome della bambina? L’indiscrezione

Ormai è ufficiale: Belen Rodriguez è incinta! La showgirl argentina diventerà mamma per la seconda volta, a sette anni dalla nascita di Santiago, figlio di Stefano De Martino. Una gravidanza tanto desiderata da Belen e dal suo compagno Antonino Spinalbese, con cui sta vivendo un amore travolgente. Una gravidanza confermata proprio dalla showgirl argentina a Chi: “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza!”. Il sesso del nascituro non è stato ancora rivelato, ma Belen ha espresso la sua sensazione: “Penso sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta”. A confermare questa ‘sensazione’, qualche giorno fa, ci ha penato il giornalista Santo Pirrotta, che a Ogni mattina ha rivelato anche il possibile nome della bambina in arrivo. Ecco cosa ha dichiarato.

Belen Rodriguez, sapete quale sarà il nome della bambina? Il nome è stato rivelato a Ogni Mattina

Fiocco rosa in arrivo per Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese? Sembra proprio di si. Quel che è certo è che la bellissima showgirl argentina è in dolce attesa. Si tratta della seconda gravidanza per Belen, a distanza di sette anni dalla nascita del primogenito Santiago, figlio del suo ex marito Stefano De Martino. Una notizia che era nell’aria da un bel po’, ma che è stata confermata da Belen proprio nelle ultime ore. Nonostante il sesso non sia stato confermato, in una puntata di Ogni Mattina di qualche giorno fa, Santo Pirrotta ha svelato che si tratta di una bambina, rivelando anche quello che potrebbe essere il nome della bimba in arrivo: Tabita. Nulla di ufficiale, ovviamente, per adesso, ma ecco l’esclusiva lanciata da Santo Pirrotta nella trasmissione di TV 8 condotta da Adriana Volpe:

❣️ Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA i gossip più interessanti, ecco cosa ci ha rivelato di Belén Rodríguez… La chimera Tabita? 😍😱 Continua a guardare sulla nostra pagina IG#TV8 #OgniMattina pic.twitter.com/5LcpQQgCLA — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) February 1, 2021

Pare che, qualche tempo fa, la showgirl avesse ammesso di voler chiamare la sua bambina Tabita: sarà davvero così? In attesa di conferme e smentite, non possiamo che mandare i nostri auguri di cuore ai futuri genitori Belen e Antonino!