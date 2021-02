GF VIP, nel confronto tra Dayane Mello e la mamma di Stefano Sala, i più attenti hanno fatto caso ad una frase: non è piaciuta a tutti, ecco cosa succede sul web.

La puntata del GF VIP del 5 febbraio 2021 è stata dedicata in gran parte a Dayane Mello. La concorrente è stata colpita da un tragico lutto durante la sua avventura, ancora in corso, nel reality: la modella ha perso suo fratello, Lucas, a causa di un terribile incidente. Giorni infernali hanno seguito la tragica notizia: Dayane in Casa era davvero scossa ed ancora oggi non l’ha superata del tutto. La sera del 5 febbraio la Mello ha ricevuto una magnifica sorpresa: ha potuto incontrare la sua ex suocera, Simona Perini, mamma di Stefano Sala. La nonna della piccola Sofia ha abbracciato nella ‘stanza degli abbracci’ Dayane: il momento è stato davvero emozionante. C’è una frase però che non è andata giù al pubblico televisivo: sentite cosa ha detto la signora Perini alla brasiliana.

Dayane Mello: forse non tutti hanno fatto caso a quella frase, polemiche infinite

La visita a Dayane Mello di Simona Perini, mamma di Stefano Sala, ha fatto commuovere tutti. L’ex suocera della brasiliana è entrata nella stanza degli abbracci per dare forza alla mamma della sua nipotina. Una frase però non è passata inosservata ai telespettatori più attenti: in molti hanno fatto caso ad alcune parole dette dalla signora Perini che hanno creato qualche polemica. Parliamo di quando la mamma di Sala ha detto a Dayane: “Siamo partiti male ma dopo sei andata benissimo amore”.

La frase ha creato qualche polemica sul web: in molti hanno commentato con queste parole. “A me sembra davvero squallido che la prima frase della ex suocera di Dayane è stata “Sei partita così così ma ora vai alla grande”. Da vomito”. Il web sembra essersi diviso di fronte all’incontro tra Dayane e la suocera: in molti hanno invitato a non giudicare come Dayane ha deciso di vivere il suo dolore, altri non accettano la ‘spettacolarizzazione’ del dolore, né la frase pronunciata dalla signora.