Sta conquistando decisamente tutti con la sua brillante interpretazione di Sanem nella seguitissima soap DayDreamer. Demet Özdemir è oggi amatissima, non solo nel suo paese d’origine, ovvero la Turchia. Infatti, come sappiamo, la serie che la vede protagonista insieme a Can Yaman, è nota anche altrove. Bella, solare e affascinante, è un vulcano di energia. Su instagram conta un profilo seguitissimo, dove ama condividere spesso con i suoi migliaia di follower immagini che riguardano la sua vita privata e professionale. Proprio qui, andando indietro, è emersa la foto insieme a suo fratello Volkan: l’avete mai visto? Insieme sono bellissimi!

Demet Özdemir, avete mai visto suo fratello? Spunta la foto insieme su instagram: quanta bellezza!

E’ la protagonista della soap Day Dreamer-Le ali del sogno, Demet Ozdemir ha oggi ammaliato il pubblico con la sua interpretazione. Non solo attrice, ma anche ballerina, infatti, sono molti i video che lei stessa pubblica sul suo profilo instagram in cui si mostra intenta a ballare, e possiamo dire, che ha un grande talento. Nella soap che sta andando in onda in Italia sta letteralmente facendo innamorare i telespettatori. Proprio per questo, per il suo grande seguito, è stata presente nella puntata di Verissimo, dove ha raccontato un po’ della sua vita, e dei suoi progetti futuri. Demet è molto legata alla sua famiglia e spesso condivide immagini con loro. Su instagram, andando indietro, è spuntata una foto insieme a suo fratello Volkan. Infatti, la bella attrice è la più piccola di tre figli. Ebbene, avete mai visto suo fratello? E’ bellissimo, proprio come lei! Come potete osservare in basso, alcuni tratti sono gli stessi, anche se la somiglianza non è così profonda.

Ebbene, insieme sono meravigliosi, ed è evidente il forte legame che li lega. Ovviamente il post ha raccolto migliaia di like, e non poteva essere diversamente.