La Caserma, chi è la nuova recluta Elia Giorgio Cassardo: età, Instagram, il brutto periodo vissuto e il suo più grande sogno.

A distanza di pochissime settimane dalle fine de ‘Il Collegio’, su Rai Due è iniziato un nuovo ed imperdibile docu-reality. Intitolato ‘La Caserma’, il nuovo programma dell’azienda di Viale Mazzini si concentra sulle vicende di ben ventuno ragazzi, d’età compresa tra i 18 e i 25 anni, rinchiusi all’interno di una caserma ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Fin qui tutto a posto, oseremmo dire. Se non fosse per il fatto che, com’è giusto che sia, tutti i partecipanti del docu-reality dovranno rigorosamente adattarsi alle regole di questo periodo storico. Non soltanto, quindi, resteranno isolati dal mondo esterno per circa 30 giorni e non avranno contatti con nessuno, ma dovranno anche resistere a non utilizzare il telefono e social network. Un’esperienza davvero incredibile, c’è da ammetterlo, ma che d’altra parte sarà più che formativa. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi sono i suoi protagonisti? Come dicevamo precedentemente, i concorrenti de ‘La Caserma’ sono tutti ragazzi. Tra questi, c’è anche il giovanissimo Elia Giorgio Cassardo. Ecco, cosa occorre sapere su di lui? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

La Caserma, chi è Elia Giorgio Cassardo: il difficile passato e il suo più grande sogno

Elia Giorgio Cassardo è la recluta de ‘La Caserma’, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Purtroppo, così come sui suoi compagni, le informazioni che abbiamo sono davvero pochissime. Anche lui, dal canto suo, nel corso del suo video di presentazione, si è sbottonato davvero molto poco. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che Elia Giorgio Cassardo abbia ben diciannove anni. E che viva a Milano con i suoi genitori. Ma non solo. In questo breve video apparso sul sito ufficiale di Rai Play, il giovane Cassardo non ha affatto potuto fare a meno di racconto di un ‘brutto periodo’ vissuto. Sia chiaro, non sappiamo a cosa faccia riferimento. E, soprattutto, cosa sia successo nel minimo dettaglio. ‘Un periodo in cui sono andato incontro a brutte abitudini’, ha continuato a raccontare il buon Elia Giorgio. Di sé, inoltre, il giovane milanese si dice di essere sensibile, ma di essere consapevole di essere solito a darsi coraggio da solo. ‘Credo che sono l’insicuro che si da più coraggio di tutti’, ha detto. Infine, Elia ha raccontato di avere un suo più grande sogno. Il giovane spera di dimostrare ai suoi genitori di essere riuscito anche lui a fare qualcosa.

Ha un canale Instagram?

Elia Giorgio Cassardo ha un canale Instagram? Al momento, sembrerebbe proprio di no! Certo, c’è un profilo con il suo nome e cognome, ma al momento non possiamo darvi la conferma che sia lui.

