GF VIP 5, “Pazzo di te”: sta nascendo una nuova storia d’amore?

Sta nascendo una nuova storia d’amore nella casa del GF VIP 5? “Pazzo di te”: la rivelazione a sorpresa nella casa

La quinta edizione del Grande Fratello Vip volge al termine. È stata un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena e sicuramente resterà nella storia della televisione italiana. In tutta l’edizione è nata una sola storia d’amore. Pierpaolo Pretelli, dopo aver presto una bella cotta per Elisabetta Gregoraci, ha ripiegato su Giulia Salemi. La modella italo-persiana sembra essersi innamorata dell’ex velino ed insieme stanno facendo sognare i telespettatori. Nella casa più spiata d’Italia, poi, è nata una bellissima amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. Le due sono inseparabili e la loro amicizia spesso sembra andare oltre. Da qui alla fine, però, potrebbe nascere una nuova storia d’amore. Chi potrebbero essere i protagonisti di questo nuovo flirt? Nessuno se lo aspetterebbe.

GF VIP 5, sta nascendo una nuova storia d’amore?

Nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe nascere una nuova storia d’amore. Nella puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante Adua Del Vesco e Andrea Zenga. I due sembrano avere una bella affinità e non hanno mai nascosto di piacersi. Se da una parte però Zenga è felicemente single e dunque libero da impedimenti, l’attrice è fidanzata da oltre dieci anni con Giuliano. L’uomo le ha fatto una bellissima sorpresa, dichiarando di essere pronto ad una convivenza con lei. Adua nutre forti dubbi riguardo alla sua relazione e la presenza di Zenga nella casa potrebbe rappresentare una tentazione.

Ieri, dopo la puntata, Adua si è confidata con Samantha De Grenet, la quale con grande schiettezza ha dichiarata: “Lui è pazzo di te“. Secondo la De Grenet, dunque, Zenga sarebbe passo di Adua. Nascerà una nuova storia d’amore?