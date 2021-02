GF Vip, il clamoroso gesto di Pierpaolo per Giulia: nessuno se lo aspettava; ecco cosa è successo poco fa.

Continuano le avventure dei vipponi nella casa del GF Vip. Manca meno di un mese alla puntata finale del reality show di Canale 5 e i concorrenti iniziano a pensare a come sarà la loro vita dopo il programma. In particolare Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che non vedono l’ora di viversi la loro storia a telecamere spente. I due concorrenti si sono conosciuti proprio nella casa più spiata della tv, legandosi ogni giorno di più. Non è stato facile, per loro, lasciarsi andare: la coppia ha dovuto fare i conti con le critiche di fan, familiari e coinquilini. Ma, alla fine, la sincerità del loro sentimento ha vinto su tutto. E, poco fa, è successo qualcosa di molto speciale tra i due. Un gesto inaspettato, da parte di Pierpaolo, che ha emozionato molto Giulia. E non solo: i fan dei “Prelemi” sono letteralmente impazziti, rendendo virale il video sui social. Scopriamo cosa è successo!

GF Vip, il clamoroso gesto di Pierpaolo per Giulia: le immagini emozionano

È amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Sembra proprio di si! I due concorrenti del GF Vip sono sempre più affiatata e decisi a viversi la loro storia anche al termine dell’esperienza nella casa. E proprio nella casa, i due hanno più volte ammesso di essersi innamorati. Non hanno pronunciato, però, le due paroline magiche: “ti amo”. Nonostante spesso volessero dirlo, i due concorrenti pensano che forse sia opportuno farlo fuori dalla casa, a telecamere spente. Qualche ora fa, però, a tavola, Pierpaolo ci è andato davvero molto vicino. Guardate cosa è successo:

Eh si, si sente chiaramente un “ti a…”, che ha fatto emozionare Giulia, che non ha potuto trattenere un eloquente sorriso. Un gesto che ha emozionato anche i tantissimi fan della coppia, che sin dai primi indizi hanno sperato nella nascita di un amore. Un amore che a questo punto è nato e che continuerà dopo la fine del reality. E voi, cosa pensate di questa coppia? Vi piacciono Pierpaolo e Giulia insieme?